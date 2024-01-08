Pesugihan Gunung Salak: Siasat Kaya Instan dengan Menikahi Jin

JAKARTA - Pesona Gunung Salak cukup terkenal di kalangan para pendaki. Tak hanya keindahannya, gunung satu ini juga berselimut misteri dan identik dengan kesan mistis.

Ia dikenal sebagai salah satu gunung terangker di mana para pendaki kerap mengalami kejadian mistis. Masyarakat sekitar meyakini, Gunung Salak merupakan pusat kerajaan gaib, sementara puncaknya tempat suci.

Gunung ini juga menjadi tempat yang kerap digunakan untuk ritual pesugihan lantaran menyimpan banyak makhluk gaib. Salah satu bentuk pesugihan yang paling populer di sini adalah pernikahan dengan bangsa jin.

Menurut jurnal Interaksi Simbolik Juru Kunci dalam Kegiatan Ritual Pesugihan, sebelum menjalani ritual, seseorang perlu berkomunikasi dengan kuncen (dukun setempat) terlebih dahulu.