HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pesugihan Gunung Salak: Siasat Kaya Instan dengan Menikahi Jin

Andrean Pulungan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:18 WIB
Podcast Obrolan Misteri Pesugihan Gunung Salak. (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Pesona Gunung Salak cukup terkenal di kalangan para pendaki. Tak hanya keindahannya, gunung satu ini juga berselimut misteri dan identik dengan kesan mistis

Ia dikenal sebagai salah satu gunung terangker di mana para pendaki kerap mengalami kejadian mistis. Masyarakat sekitar meyakini, Gunung Salak merupakan pusat kerajaan gaib, sementara puncaknya tempat suci. 

Gunung ini juga menjadi tempat yang kerap digunakan untuk ritual pesugihan lantaran menyimpan banyak makhluk gaib. Salah satu bentuk pesugihan yang paling populer di sini adalah pernikahan dengan bangsa jin. 

Menurut jurnal Interaksi Simbolik Juru Kunci dalam Kegiatan Ritual Pesugihan, sebelum menjalani ritual, seseorang perlu berkomunikasi dengan kuncen (dukun setempat) terlebih dahulu. 

