Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Waspada, Ini Ciri-Ciri Orang yang Jadi Tumbal Pesugihan

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |22:19 WIB
Waspada, Ini Ciri-Ciri Orang yang Jadi Tumbal Pesugihan
Audio Series Iblis Penjemput Kematian Tumbal Pesugihan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan hal gaib di era modern. Tak hanya soal hantu, hal-hal gaib juga berhubungan dengan ikatan antara manusia dan jin alias pesugihan

Pesugihan dipercaya sebagai cara singkat mendapat kekayaan hingga jabatan. Namun selalu ada harga yang harus dibayar dari perjanjian tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai tumbal

Tumbal di sini bisa berupa hewan sembelihan maupun nyawa manusia. Meski tak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, namun ada beberapa ciri orang yang menjadi tumbal pesugihan sebagai berikut. 

1.Sakit Mendadak

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement