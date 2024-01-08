Cerai dari Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Setuju Nafkah Anak Rp 5 Juta Per Bulan

JAKARTA - Rumah tangga Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo akhirnya kandas. Mereka resmi cerai berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bogor Jawa Barat, Senin 8 Januari 2024.

Dalam amar putusan, Gunawan Dwi Cahyo bakal memberikan nafkah anak sebesar Rp5 juta per bulan, untuk kebutuhan putra mereka bernama Miro Materazzi masih berusia sekitar 10 tahun.

Menanggapi masalah itu, Danny Harly Putra selaku kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo mengaku tak keberatan. Pasalnya persoalan itu telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

"Dalam gugatan Mba Okie menghendaki biaya untuk anak Rp 5 juta dan Mas Gunawan tak keberatan untuk itu," kata Danny Harly Putra saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat Senin (8/1/2024).

Selain itu, Gunawan Dwi Cahyo pun tak keberatan dengan keputusan majelis hakim mengizinkan Okie Agustina tinggal di rumah milik bersama di kawasan Bogor, Jawa Barat selama lima tahun mendatang.

Pasca lima tahun, rumah milik bersama itu rencananya bakal dijual ataupun diberikan kepada Miro Materazzi. Kedua pilihan itu masih bersifat tentatif, dan bisa berubah sesuai kesepakatan bersama.

"Selanjutnya disepakati pula bahwa Mba Okie dan anak-anak diperkenankan tinggal di Bogor sampai 5 tahun mendatang, kalau nanti 5 tahun Mbak Okie sudah memiliki rumah sendiri maka rumah itu dijual dan dibagi dua," jelas Danny.