Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Setuju Nafkah Anak Rp 5 Juta Per Bulan

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |00:01 WIB
Cerai dari Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Setuju Nafkah Anak Rp 5 Juta Per Bulan
Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo resmi cerai (Foto: IG Gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo akhirnya kandas. Mereka resmi cerai berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bogor Jawa Barat, Senin 8 Januari 2024.

Dalam amar putusan, Gunawan Dwi Cahyo bakal memberikan nafkah anak sebesar Rp5 juta per bulan, untuk kebutuhan putra mereka bernama Miro Materazzi masih berusia sekitar 10 tahun.

Menanggapi masalah itu, Danny Harly Putra selaku kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo mengaku tak keberatan. Pasalnya persoalan itu telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

 BACA JUGA:

 Cerai dari Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Setuju Nafkah Anak Rp 5 Juta Per Bulan

"Dalam gugatan Mba Okie menghendaki biaya untuk anak Rp 5 juta dan Mas Gunawan tak keberatan untuk itu," kata Danny Harly Putra saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat Senin (8/1/2024).

Selain itu, Gunawan Dwi Cahyo pun tak keberatan dengan keputusan majelis hakim mengizinkan Okie Agustina tinggal di rumah milik bersama di kawasan Bogor, Jawa Barat selama lima tahun mendatang.

Pasca lima tahun, rumah milik bersama itu rencananya bakal dijual ataupun diberikan kepada Miro Materazzi. Kedua pilihan itu masih bersifat tentatif, dan bisa berubah sesuai kesepakatan bersama.

"Selanjutnya disepakati pula bahwa Mba Okie dan anak-anak diperkenankan tinggal di Bogor sampai 5 tahun mendatang, kalau nanti 5 tahun Mbak Okie sudah memiliki rumah sendiri maka rumah itu dijual dan dibagi dua," jelas Danny.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement