Kata Angelina Sondakh soal Isu Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

JAKARTA - Angelina Sondakh menegaskan jika Aaliyah Massaid belum pernah menyampaikan rencana pernikahannya dengan Thariq Halilintar yang diisukan digelar 2024 ini.

Wanita yang akrab disapa Angie ini menyebut kalau Reza Artamevia yang lebih tahu soal rencana pernikahan anaknya itu.

"Belum pernah dikomunikasikan ya, jadi, Aaliyah juga sibuk. Jadi, belum ada, mungkin lebih pasnya ke Ibre (Reza Artamevia-red) kali ya karena Aaliyah kayaknya curhatnya lebih ke Ibre. Jadi, itu pertanyaan yang susah," kata Angelina Sondakh di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Saat ditanya perihal kesiapan Aaliyah dan Thariq secara mental, Angie juga mengaku belum bisa memberikan tanggapan.

"Aku belum ngomong sama Aaliya, atau Thariq. Jadi belum mengetahui kedalamannya dan keseriusannya seperti apa. Cuma kita doakan yang terbaik, sebagai orangtua, aku hanya bisa, mudah-mudahan, Aliyah menemukan yang terbaik," ujarnya.

Meski belum mengetahui pasti soal isu pernikahan Aaliyah dan Thariq, Angelina Sondakh pun tetap memberikan dukungan moral kepada anak sambungnya itu.