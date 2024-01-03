Aaliyah Massaid Dianggap Lebih Cocok dengan Fadly Faisal daripada Thariq Halilintar

JAKARTA - Aaliyah Massaid baru-baru ini ikut dengan Thariq Halilintar untuk menghadiri acara yang digelar oleh bakal Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Acara yang digelar di Semarang, Jawa Tengah tersebut, rupanya juga dihadiri oleh Fuji serta kakaknya Fadly Faisal.

Menariknya, dalam kesempatan itu Aaliyah dan Fadly sama-sama mengenakan warna baju yang sama, yakni putih. Bahkan, mereka pun sempat berdiri bersebelahan saat berfoto dengan Ganjar Pranowo.

Sontak, potret Aaliyah yang berdiri disamping Fadly Faisal menimbulkan komentar dari netizen. Lucunya, para netizen merasa bahwa Aaliyah lebih cocok bersanding dengan Fadly Faisal dibandingkan Thariq Halilintar.

Aaliyah Massaid dianggap lebih cocok dengan Fadly Faisal (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)





"Ini kenapa ya Aaliyah yang kulihat kok malah cocokan sama Ai (Panggilan Fadly) ya. Apa cuma aku aja yang salah lihat wkwk," ujar akun TikTok @iseehy, Selasa (2/1/2024).