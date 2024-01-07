Ganjar - Mahfud Pakai Jaket Ala Top Gun di Debat Pilpres 2024 : Emang Boleh Sekeren ini?

, Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |23:01 WIB

JAKARTA - Kalina Oktarani dibuat terkesima saat melihat outfit yang dikenakan Ganjar - Mahfud saat mengikuti debat capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Kalina pun mengunggah foto Ganjar dan Mahfud yang mengenakan kemeja putih dibalut jaket ala top gun berwarna hijau dengan emblem bertuliskan 'sat-set', dan '03'.

"Emang boleh pak sekeren ini," tulis Kalina dikutip dari unggahan Instagram Stornya, Minggu (7/1/2024).

Kalina juga mengunggah sebuah video dimana Ganjar selalu melempar senyum kepada sekelilingnya saat memasuki area debat Capres.

Ganjar juga tampil memukau dengan kacamata hitam yang dikenakannya. Kalina pun semakin kagum kepada Capres Nomor Urut 3 itu.

"Kalo buat bapak boleh banget sekeren ini," tulisnya.