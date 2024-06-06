Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kalina Oktarani Sakit Hati Lihat Video Satpam Plaza Indonesia Pukul Anjing

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |18:08 WIB
Kalina Oktarani Sakit Hati Lihat Video Satpam Plaza Indonesia Pukul Anjing
Kalina Oktarani geram lihat satpam Plaza Indonesia pukul anjing (Foto: IG Kalina)
JAKARTA - Aksi oknum security mal Plaza Indonesia yang kedapatan memukul anjing penjaga viral di jagat maya. Selain presenter Robby Purba, beberapa artis Tanah Air juga ikut dibuat geram. Tidak terkecuali mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani.

Sebagai pecinta anjing Anabul, Kalina ikut dibuat geram dengan aksi kasar oknum security tersebut. Padahal, anjing tersebut kerap membantu mereka dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan di area mal.

Kalina Oktarani Sakit Hati Lihat Video Satpam Plaza Indonesia Pukul Anjing

“Tau ga, anjing yang dipukul sama security kalian ini membantu menjaga mall Iho!!! Apa harus diperlakukan kejam seperti di video ini????!!!!!!,” ujar Kalina, dalam keterangan postingan di akun Instagram Kalina Oktarani, Kamis, (6/6/2024).

“Bahkan anabul malang ini tdk melawan sama sekali walaupun sudah diperlakukan tidak baik,” imbuhnya.

Kalina lantas meminta pihak manajemen Plaza Indonesia untuk menindak lanjuti oknum security yang menganiaya anjing tersebut.

“Tolong management @plazaindonesia ditindaklanjuti security yg menyakiti hewan yg tidak berdosa ini. Saya sebagai pencinta anabul, sakit rasanya melihat video ini,” tegasnya.

Manajemen mal Plaza Indonesia Jakarta sendiri akhirnya langsung buka suara terkait viralnya aksi salah satu security mereka yang kedapatan melakukan penganiayaan terhadap anjing guard dan berhasil direkam oleh salah satu pengunjung.

Melalui sebuah postingan di akun Instagram mereka, pihak manajemen Plaza Indonesia mengungkapkan penyesalan mereka atas kejadian tersebut. Mereka lantas meminta maaf dan memastikan tengah menyelidiki masalah tersebut.

“Kepada Pelanggan yang Kami Hormati, Kami menyadari adanya video yang terjadi di Plaza Indonesia yang telah beredar. Kami sangat menyesali kejadian ini dan memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini, kami sedang menyelidiki masalah ini secara menyeluruh,” tulis keterangan dalam postingan di akun Instagram @plazaindonesia, Kamis, (6/6/2024).

