Ganjar-Mahfud dalam Debat Capres Ketiga, Iwa K: Rock On!

JAKARTA - Rapper Iwa K turut serta memberikan dukungannya pada pasangan calon nomor urut 3 dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024.

Pasangan Ganjar-Mahfud lagi-lagi berani tampil beda dan mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya menggunakan kemeja putih biasa, Ganjar dan Mahfud membalut kemeja putihnya dengan jaket bomber bernuansa hijau army.

Melihat penampilan dari Paslon nomor urut 3 tersebut, Iwa K pun tampak kagum dengan ide busana out of the box yang digunakan Ganjar-Mahfud.

Iwa K turut memberikan dukungannya dengan mengunggah foto Ganjar dan Mahfud yang bergaya menggunakan kacamata hitam sambil melipat tangan di dada.

“Ahahahaa. Keereeeen. TOP GAN!!! #rockon!!!” tulis Iwa K dalam keterangan foto tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (7/1/2024).

Bukan cuma itu, Iwa K pun turut berkomentar pada unggahan terbaru pada akun Instagram Ganjar @ganjar_pranowo yang memperlihatkan foto Paslon nomor urut 3 ini menggunakan outfit layaknya pemeran film Top Gun.

“TOP GAN! langsam GAAAAN!” komentar Iwa K dalam unggahan tersebut.

