HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ganjar-Mahfud dalam Debat Capres Ketiga, Iwa K: Rock On!

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |22:12 WIB
Ganjar-Mahfud dalam Debat Capres Ketiga, Iwa K: Rock On!
Iwa K Puji Ganjar Mahfud (Foto: IG Iwa K)
A
A
A

JAKARTA - Rapper Iwa K turut serta memberikan dukungannya pada pasangan calon nomor urut 3 dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024.

Pasangan Ganjar-Mahfud lagi-lagi berani tampil beda dan mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya menggunakan kemeja putih biasa, Ganjar dan Mahfud membalut kemeja putihnya dengan jaket bomber bernuansa hijau army.

 BACA JUGA:

Ganjar-Mahfud dalam Debat Capres Ketiga, Iwa K: Rock On!

Melihat penampilan dari Paslon nomor urut 3 tersebut, Iwa K pun tampak kagum dengan ide busana out of the box yang digunakan Ganjar-Mahfud.

Iwa K turut memberikan dukungannya dengan mengunggah foto Ganjar dan Mahfud yang bergaya menggunakan kacamata hitam sambil melipat tangan di dada.

“Ahahahaa. Keereeeen. TOP GAN!!! #rockon!!!” tulis Iwa K dalam keterangan foto tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (7/1/2024).

Bukan cuma itu, Iwa K pun turut berkomentar pada unggahan terbaru pada akun Instagram Ganjar @ganjar_pranowo yang memperlihatkan foto Paslon nomor urut 3 ini menggunakan outfit layaknya pemeran film Top Gun.

“TOP GAN! langsam GAAAAN!” komentar Iwa K dalam unggahan tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
