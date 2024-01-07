Tina Toon Semangat Berikan Dukungan kepada Ganjar-Mahfud

JAKARTA – Penyanyi sekaligus Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Agustina H atau kerap disapa dengan sebutan Tina Toon ikut meramaikan acara Debat Ketiga Calon Presiden (Capres) Pemilu Tahun 2024.

Lewat akun Instagram storynya, Tina Toon yang mengunggah foto pasangan calon (Paslon) presiden nomor urut tiga itu terlihat begitu bersemangat, dengan memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Lebih lanjut, dengan menyematkan sebuah potongan musik atau lagu dari DJ Roni Joni berjudul Pachanga (Roni Joni Edit), dirinya terlihat sangat antusias, dengan tidak lupa memberikan sebuah tanda lingkaran sebagai pengingat kepada followersnya, untuk ikut menyaksikan acara debat capres tersebut.

“Semangat Pa @ganjar_pranowo, Pa @mohmahfudmd,” tulis Tina Toon, dikutip dalam Instagram miliknya @tinatoon101, Minggu (7/1/2024).

Sebagai pendukung Ganjar-Mahfud, Tina Toon juga menyematkan tiga emoji kobaran api, seolah memberikan simbol kepada pasangan calon presiden nomor urut tiga itu agar memberikan yang terbaik pada acara malam ini.

Bahkan tidak sampai di situ, Tina Toon juga sering kali terlihat memberikan dukungannya, kepada Ganjar-Mahfud melalui unggahan-unggahan di Instagramnya, dengan unggahan terakhir memperlihatkan sebuah lagu yang dinyanyikan bersama artis serta penyanyi Tanah Air lainnya untuk dipersembahkan kepada Paslon tersebut.

“#GANJARUNTUKSEMUA @ganjar_pranowo,” tulis Tina Toon.

