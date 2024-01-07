Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tina Toon Semangat Berikan Dukungan kepada Ganjar-Mahfud

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |22:01 WIB
Tina Toon Semangat Berikan Dukungan kepada Ganjar-Mahfud
Tina Toon semangat dukung Ganjar - Mahfud (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi sekaligus Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Agustina H atau kerap disapa dengan sebutan Tina Toon ikut meramaikan acara Debat Ketiga Calon Presiden (Capres) Pemilu Tahun 2024.

Lewat akun Instagram storynya, Tina Toon yang mengunggah foto pasangan calon (Paslon) presiden nomor urut tiga itu terlihat begitu bersemangat, dengan memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Lebih lanjut, dengan menyematkan sebuah potongan musik atau lagu dari DJ Roni Joni berjudul Pachanga (Roni Joni Edit), dirinya terlihat sangat antusias, dengan tidak lupa memberikan sebuah tanda lingkaran sebagai pengingat kepada followersnya, untuk ikut menyaksikan acara debat capres tersebut.

Tina Toon Semangat Berikan Dukungan kepada Ganjar-Mahfud

“Semangat Pa @ganjar_pranowo, Pa @mohmahfudmd,” tulis Tina Toon, dikutip dalam Instagram miliknya @tinatoon101, Minggu (7/1/2024).

Sebagai pendukung Ganjar-Mahfud, Tina Toon juga menyematkan tiga emoji kobaran api, seolah memberikan simbol kepada pasangan calon presiden nomor urut tiga itu agar memberikan yang terbaik pada acara malam ini.

Bahkan tidak sampai di situ, Tina Toon juga sering kali terlihat memberikan dukungannya, kepada Ganjar-Mahfud melalui unggahan-unggahan di Instagramnya, dengan unggahan terakhir memperlihatkan sebuah lagu yang dinyanyikan bersama artis serta penyanyi Tanah Air lainnya untuk dipersembahkan kepada Paslon tersebut.

“#GANJARUNTUKSEMUA @ganjar_pranowo,” tulis Tina Toon.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108747/tina_toon-bfp2_large.jpg
Tina Toon Kerahkan Tim untuk Pantau Banjir di Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977740/aksi-tina-toon-turun-langsung-tinjau-lokasi-banjir-tuai-pujian-netizen-Mjk1ZMcQB3.jpg
Aksi Tina Toon Turun Langsung Tinjau Lokasi Banjir Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/33/2870035/tina-toon-berharap-ganjar-pranowo-bisa-lanjutkan-pembangunan-presiden-jokowi-2qn4uskAYu.jpg
Tina Toon Berharap Ganjar Pranowo Bisa Lanjutkan Pembangunan Presiden Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/33/2848306/7-artis-indonesia-lakukan-prosesi-sangjit-sebelum-menikah-32AUuo1gBA.jpg
7 Artis Indonesia Lakukan Prosesi Sangjit sebelum Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847141/kehilangan-cincin-nikah-tina-toon-diinterogasi-suami-92nMKt4zBt.jpg
Kehilangan Cincin Nikah, Tina Toon Diinterogasi Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/33/2846628/jadi-istri-tina-toon-tak-dilarang-suami-bekerja-sebagai-politikus-dan-artis-l1kaZcxzNY.jpg
Jadi Istri, Tina Toon Tak Dilarang Suami Bekerja Sebagai Politikus dan Artis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement