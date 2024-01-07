Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Debat Capres Ketiga, Tamara Geraldine Beri Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:20 WIB
Debat Capres Ketiga, Tamara Geraldine Beri Dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Tamara Geraldine dukung Ganjar-Mahfud (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Selebritis Tamara Geraldine turut memberikan dukungan untuk Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Capres ketiga ini. Dukungan tersebut diungkap Tamara melalui laman Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Tamara membagikan potret animasi Ganjar dengan nuansa TNI Polri menandakan Ganjar memiliki visi pertahanan dan keamanan yang tepat untuk bangsa.

“Mas Ganjar @ganjar_pranowo, Capres idola kita yang sat set dan enerjik sudah pasti punya visi geopolitik. Geopolitik luar negeri, pertahanan dan keamanan yang sangat jelas,” tulis Tamara, Minggu (7/1/2023).

Debat Capres Ketiga, Tamara Geraldine Beri Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Tamara juga membagikan kisah singkat mengenai sosok Kapolri legendaris, Hoegeng Iman Santoso. Ia merupakan Kapolri yang tegas dan pemberani.

Ilustrasi Hoegeng pun disandingkan bersama potret sosok Ganjar Pranowo. Menandakan Ganjar memiliki visi dan misi serupa dan merupakan sosok suri tauladan yang bisa menjadi pemimpin bangsa.

“Beliau (Hoegeng) adalah Kapolri yang legendaris, seorang suri teladan sejati, seorang polisi bersih dan karenanya ia terkenal sangat pemberani,” papar Tamara.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2861153/tamara-geraldine-akui-tak-bisa-punya-anak-saya-perempuan-mandul-rRflts8uqe.jpg
Tamara Geraldine Akui Tak Bisa Punya Anak: Saya Perempuan Mandul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860916/tamara-geraldine-sebut-ingin-bunuh-diri-begini-kisahnya-1G4gS9cbiz.jpg
Tamara Geraldine Sebut Ingin Bunuh Diri, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860856/pengakuan-tamara-geraldine-divonis-mati-oleh-dokter-sudah-siapkan-pemakaman-mewah-i1Ki87w0iN.jpg
Pengakuan Tamara Geraldine Divonis Mati oleh Dokter, Sudah Siapkan Pemakaman Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/33/2728326/kisah-tamara-geraldine-divonis-tak-berumur-panjang-hingga-perjuangan-adopsi-putrinya-lP7kSRVQLo.jpg
Kisah Tamara Geraldine Divonis Tak Berumur Panjang hingga Perjuangan Adopsi Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/05/33/2039707/tamara-geraldine-cegat-koruptor-masuk-parlemen-RxRQU01vHE.jpeg
Tamara Geraldine: Cegat Koruptor Masuk Parlemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/18/33/1993071/teruskan-cita-cita-sang-kakek-tamara-geraldine-fokus-berantas-narkoba-r3uoxMHA8h.jpg
Teruskan Cita-Cita sang Kakek, Tamara Geraldine Fokus Berantas Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement