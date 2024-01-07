Debat Capres Ketiga, Tamara Geraldine Beri Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Selebritis Tamara Geraldine turut memberikan dukungan untuk Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Capres ketiga ini. Dukungan tersebut diungkap Tamara melalui laman Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Tamara membagikan potret animasi Ganjar dengan nuansa TNI Polri menandakan Ganjar memiliki visi pertahanan dan keamanan yang tepat untuk bangsa.

“Mas Ganjar @ganjar_pranowo, Capres idola kita yang sat set dan enerjik sudah pasti punya visi geopolitik. Geopolitik luar negeri, pertahanan dan keamanan yang sangat jelas,” tulis Tamara, Minggu (7/1/2023).

Tamara juga membagikan kisah singkat mengenai sosok Kapolri legendaris, Hoegeng Iman Santoso. Ia merupakan Kapolri yang tegas dan pemberani.

Ilustrasi Hoegeng pun disandingkan bersama potret sosok Ganjar Pranowo. Menandakan Ganjar memiliki visi dan misi serupa dan merupakan sosok suri tauladan yang bisa menjadi pemimpin bangsa.

“Beliau (Hoegeng) adalah Kapolri yang legendaris, seorang suri teladan sejati, seorang polisi bersih dan karenanya ia terkenal sangat pemberani,” papar Tamara.

