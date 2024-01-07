Irfan Ghafur Perkenalkan Indonesia Timur Lewat Kampanye #TimurBerkarya

JAKARTA - Content creator Irfan Ghafur sukses mencuri hati jutaan penonton lewat karya-karya kreatifnya yang menghibur dan mengocok perut. Semua konten itu ternyata dipengaruhi pengalamannya sebagai komika.

“Aku tertarik menjadi content creator karena punya background komika pada 2015. Karena minimnya wadah open mic, akhirnya aku menyalurkan ide kreatif lewat YouTube,” katanya mengisahkan awal karier sebagai pembuat konten digital.

Pria bernama asli Irfan Abdul Ghafur ini kemudian melabeli channel YouTube pribadinya dengan ‘Irfan Ghafur’. Penamaan tersebut, imbuhnya, terinspirasi dari kebiasaan pesepak bola yang kerap kali tak memakai nama tengahnya.

Irfan Ghafur kemudian memulai langkahnya sebagai content creator dengan membuat berbagai video, dari prank hingga sketsa komedi. Pria asal Samarinda, Kalimantan Timur ini mengaku, ada tantangan untuk membuat konten prank.