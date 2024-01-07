Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irfan Ghafur Perkenalkan Indonesia Timur Lewat Kampanye #TimurBerkarya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |00:25 WIB
Irfan Ghafur Perkenalkan Indonesia Timur Lewat Kampanye #TimurBerkarya
Irfan Ghafur perkenalkan Indonesia Timur lewat kampanye #TimurBerkarya. (Foto: Instagram/@irfan.ghafur)
A
A
A

JAKARTA - Content creator Irfan Ghafur sukses mencuri hati jutaan penonton lewat karya-karya kreatifnya yang menghibur dan mengocok perut. Semua konten itu ternyata dipengaruhi pengalamannya sebagai komika. 

“Aku tertarik menjadi content creator karena punya background komika pada 2015. Karena minimnya wadah open mic, akhirnya aku menyalurkan ide kreatif lewat YouTube,” katanya mengisahkan awal karier sebagai pembuat konten digital.

Pria bernama asli Irfan Abdul Ghafur ini kemudian melabeli channel YouTube pribadinya dengan ‘Irfan Ghafur’. Penamaan tersebut, imbuhnya, terinspirasi dari kebiasaan pesepak bola yang kerap kali tak memakai nama tengahnya. 

Irfan Ghafur kemudian memulai langkahnya sebagai content creator dengan membuat berbagai video, dari prank hingga sketsa komedi. Pria asal Samarinda, Kalimantan Timur ini mengaku, ada tantangan untuk membuat konten prank

Irfan Ghafur perkenalkan Indonesia Timur lewat kampanye #TimurBerkarya. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement