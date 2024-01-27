Pidi Baiq Butuh 2 Tahun Temukan Karakter Mei Lien untuk Film Dilan 1983: Wo Ai Ni

JAKARTA - Film Dilan kembali menghadirkan seri terbarunya berjudul Dilan 1983: Wo Ai Ni. Film ini kembali diproduksi oleh Falcon Pictures dan akan tayang di bioskop tahun ini.

Sama seperti sebelumnya, Dilan 1983: Wo Ai Ni ini masih disutradarai oleh Fajar Bustomi. Sedangkan Pidi Baiq dan Alim Sudio diketahui berperan sebagai penulis untuk film ini.

Diam 1983: Wo Ai Ni sendiri bercerita tentang Dilan (Adhiyat), seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang tinggal di Bandung dan duduk di sekolah dasar. Lalu Dilan bertemu dengan sahabatnya Mei Lien yang diperkirakan oleh Malea Emma.

Pidi Baiq mengungkapkan bahwa ia sempat kesulitan mencari sosok Mei Lien. Butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya ia berhasil menemukannya dan itu jatuh kepada Malea Emma.

Pidi Baiq butuh 2 tahun temukan karakter Mei Lien untuk film Dilan 1983 (Foto: Ayu/MPI)

"Paling susah pas cari Mei Lien saya cari di sosmed, sampai akhirnya menemukan Malea. Saya langsung hubungin teh Erica. Tapi ternyata ada di Amerika. Tapi saya maunya Malea, dan ternyata dia pernah di Hollywood juga," ungkap Pidi Baiq saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024).

"Iya jadi cari karakter Mei Lien dan Dilan tuh susah sampai dua tahun mungkin ya," tambah Frederica produser film Dilan 1983.

Menariknya, Malea Emma yang sudah lama menetap di Amerika Serikat, mengaku cukup kesulitan untuk berbicara bahasa Indonesia saat membintangi film Dilan 1983: Wo Ai Ni.

"Suka banget sih. Cuma kesulitannya, aku harus bahasa Indonesia," ungkap Malea Emma.