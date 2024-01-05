Gantikan Iqbaal Ramadhan sebagai Dilan, Arbani Yasiz Siapkan Mental

JAKARTA - Arbani Yasiz dipercaya untuk menggantikan posisi Iqbaal Ramadhan untuk berperan sebagai Dilan.

Masih belum hilang dalam ingatan ketika pasangan ikonik Dilan - Milea dalam novel Dilan 1990 milik Pidi Baiq diangkat menjadi sebuah film.

Chemistry Dilan dan Milea yang kala itu diperankan oleh Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla sukses bikin penonton baper hingga membuat peran tersebut begitu melekat dalam diri keduanya.

Sayangnya, kisah cinta keduanya kandas ditengah jalan dengan sederet problematika yang terjadi. Setelah Milea akhirnya telah menemukan sosok pengganti Dilan yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan, giliran Dilan versi Arbani Yasiz yang akhirnya merajut kasih dengan wanita bernama Ancika yang diperankan oleh Azizi Asadel alias Zee JKT48 melalui film Ancika 1995. Film ini dijadwalkan tayang pada 11 Januari 2024.

Selain berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya, Arbani ternyata lebih fokus untuk menyiapkan mental dengan pro kontra yang muncul sejak dirinya diumumkan menggantikan Iqbaal sebagai Dilan.

"Lebih ke mental, karena banyak pro dan kontra, dari cast release banyak pro dan kontra. Kemarin rilis trailer begitu. Saya sudah mempersiapkan dari jauh hari," ujar Arbani di kawasan Setiabudi, belum lama ini.

Terlebih, Arbani melihat pencapaian Iqbaal dalam Trilogi film Dilan yang terbilang sangat sukses dan turut melambungkan namanya. Dimulai dari Dilan 1990 dengan lebih dari 6 juta penonton, disusul Dilan 1991 yang meraih 5 juta lebih penonton serta ditutup dengan Milea : Suara Dari Dilan yang ditonton hingga lebih dari 3 juta penonton. Meski merasa antusias mendapat tawaran menjadi Dilan, perasaan tertekan tetap menyelimuti hatinya.

"Seneng tapi pressure langsung berasa, gantiin Iqbaal berat banget, sebelumnya ada 3 film dan sukses semua," sambungnya.

Arbani pun mengaku membaca setiap komentar dari netizen di media sosial atas perannya sebagai Dilan. Sejak reveal cast hingga akhirnya karakter Dilan versinya dimunculkan dalam trailer, Arbani melihat dukungan dan hujatan mengarah kepadanya secara bersamaan. Tak ingin banyak berkomentar, dia hanya menyarankan penonton untuk menyaksikan filmnya dulu secara keseluruhan sebelum nantinya memberikan penilaiannya.

"Saya bacain semua dari media sosial, dari yang dukung, hujat, saya baca semua. 'Duh kena lagi nih', tapi saya mau pesen nonton dulu. Jadi aku menerimanya lebih enak," pungkasnya.

Ancika 1995 memulai kisah sejak kekecewaan Milea karena menganggap Dilan masih tidak bisa meninggalkan geng motornya, membuatnya memutuskan Dilan. Meski masih saling rindu, keduanya berpisah. Beberapa tahun berlalu Milea sudah punya pacar bernama Mas Hardi. Sedangkan Dilan mulai sibuk kuliah di ITB. Keduanya menempuh jalan hidupnya masing-masing.

Hingga suatu hari di tahun 1995, Dilan melihat Ancika. Seorang perempuan yang unik, keponakan Mang Anwar teman Dilan semasa SMP. Dilan langsung suka kepada Ancika. Namun, modalnya sebagai senior Geng Motor yang juga mahasiswa senirupa ITB, tidak langsung menaklukan Ancika dengan mudah.