Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ivan Gunawan Ngotot Tak Akan Ubah Penampilan meski Ditegur KPI

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:01 WIB
Alasan Ivan Gunawan Ngotot Tak Akan Ubah Penampilan meski Ditegur KPI
Ivan Gunawan ngotot tak akan ubah penampilan (Foto: IG Igun)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan bersikeras tidak akan mengubah penampilannya meski sempat mendapat teguran dari KPI usai dinilai berpenampilan menyerupai wanita di salah satu program televisi.

Melalui sebuah unggahan di Instagram pribadinya, dia membagikan foto dirinya yang mengenakan mahkota kebanggaannya yang menjadi salah satu alasan dirinya dinilai berpenampilan seperti wanita.

Alasan Ivan Gunawan Ngotot Tak Akan Ubah Penampilan meski Ditegur KPI

Ivan Gunawan mengaku tak masalah jika keputusannya itu terlibat egois. Pasalnya, dia hanya ingin mempertahankan identitasnya dalam berkarya.

"Mungkin terkesan egois tapi apa yg aku raih selama ini adalah bukti keseriusan aku dalam berkarya," tulis Ivan Gunawan, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.

Sehingga, dia menegaskan bahwa tak akan ada yang berubah dari penampilannya meski mendapat teguran dari KPU. Dia merasa yang selama ini ditunjukkannya adalah bagian dari karyanya.

Ivan Gunawan juga menyinggung soal self love dimana penampilannya merupakan bagian dari caranya mencintai dirinya sesuai dengan pesan self love yang kerap digaungkan.

"Jadi kalo ada yang mau merubah dan melarang ku berkaya its a big NO. Nggak mudah merubah karakter seseorang demi kepuasan kebutuhan mu semata," pungkasnya.

Sebagai informasi, teguran tertulis dari KPI dilayangkan lantaran penampilan Ivan Gunawan dinilai menjadi bagian dari penormalan laki-laki bergaya perempuan yang dipertontonkan kepada khalayak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166201/ivan_gunawan-7Sm9_large.jpg
Ivan Gunawan Kecewa Brand Hijabnya Dibajak Pengusaha Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161891/ivan_gunawan_dan_ayu_ting_ting-AJB4_large.jpg
Ivan Gunawan Ungkap Momen Pertama Jatuh Cinta pada Ayu Ting Ting: Itu Gue Masih Jadi Madam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155526/ivan_gunawan-AJHw_large.jpg
Ivan Gunawan Kini Tak Ingin Telat Sholat: Aku Selalu Ingin Berjumpa Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154890/ivan_gunawan-4Xh8_large.jpg
Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153913/ivan_gunawan-A6MC_large.jpg
Cuma Lulusan SMA, Ivan Gunawan Tak Minder di Grup Perancang Mode Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146474/ivan_gunawan-T2gn_large.jpg
Baru Pulang, Ivan Gunawan Tak Sabar Ingin Naik Haji Lagi Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement