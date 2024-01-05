Alasan Ivan Gunawan Ngotot Tak Akan Ubah Penampilan meski Ditegur KPI

JAKARTA - Ivan Gunawan bersikeras tidak akan mengubah penampilannya meski sempat mendapat teguran dari KPI usai dinilai berpenampilan menyerupai wanita di salah satu program televisi.

Melalui sebuah unggahan di Instagram pribadinya, dia membagikan foto dirinya yang mengenakan mahkota kebanggaannya yang menjadi salah satu alasan dirinya dinilai berpenampilan seperti wanita.

Ivan Gunawan mengaku tak masalah jika keputusannya itu terlibat egois. Pasalnya, dia hanya ingin mempertahankan identitasnya dalam berkarya.

"Mungkin terkesan egois tapi apa yg aku raih selama ini adalah bukti keseriusan aku dalam berkarya," tulis Ivan Gunawan, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.

Sehingga, dia menegaskan bahwa tak akan ada yang berubah dari penampilannya meski mendapat teguran dari KPU. Dia merasa yang selama ini ditunjukkannya adalah bagian dari karyanya.

Ivan Gunawan juga menyinggung soal self love dimana penampilannya merupakan bagian dari caranya mencintai dirinya sesuai dengan pesan self love yang kerap digaungkan.

"Jadi kalo ada yang mau merubah dan melarang ku berkaya its a big NO. Nggak mudah merubah karakter seseorang demi kepuasan kebutuhan mu semata," pungkasnya.

Sebagai informasi, teguran tertulis dari KPI dilayangkan lantaran penampilan Ivan Gunawan dinilai menjadi bagian dari penormalan laki-laki bergaya perempuan yang dipertontonkan kepada khalayak.