Ivan Gunawan Ogah Ubah Karakter Diri usai Ditegur KPI, Siap Mundur dari TV

JAKARTA - Ivan Gunawan merilis pernyataan resmi terkait teguran tertulis yang dilayangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kepada program talkshow yang dipandunya.

Lewat Insta Story, desainer 42 tahun itu menegaskan, tak akan mengubah dirinya hanya karena teguran tersebut. “Ini karakter gue. Dan gue enggak mau mengubahnya karena it’s me,” katanya lewat Insta Story, pada 4 Januari 2024.

“Mungkin terkesan egois. Tapi apa yang aku raih selama ini adalah bukti keseriusanku berkarya. Jadi kalau ada yang mau mengubah dan melarang aku berkarya, it’s a big NO. Enggak mudah mengubah karakter seseorang demi memuaskan kebutuhanmu.”

Ivan Gunawan juga menyadari, dirinya cukup berbeda dibandingkan kebanyakan pria. Namun dia mengaku, bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya, talenta yang diberikan Tuhan padanya, dan keluarga yang dimilikinya.

“Sekarang umur gue 42 tahun. Gue yakin masih bisa berkarya dan jadi diri sendiri tanpa perlu nongol di TV. Insya Allah gue akan tetap hidup. Bismillah, hidup gue akan berlanjut,” katanya lagi.

Ivan Gunawan juga menyatakan, dirinya telah merasakan berbagai hal hingga sampai di titik tak lagi mencari pekerjaan. Sehingga ketika ada stasiun TV yang ingin menggunakan jasanya harus bisa menerima konsekuensi karakternya yang unik.

Pada unggahan berbeda, Ivan Gunawan menyampaikan harapannya pada calon Presiden selanjutnya. Dia berharap, orang kreatif yang memiliki karakter feminin sepertinya bisa tetap bekerja di bidang apapun.

“Ini tahun 2024. Ingat, zaman semakin maju. Bukan lagi zaman yang masih tabu,” tuturnya menambahkan.