KPI Tegur Ivan Gunawan Imbas Bergaya Feminin di Acara TV

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan teguran tertulis untuk program talkshow yang ditayangkan salah satu stasiun TV nasional. Teguran itu, menimbulkan reaksi keras Ivan Gunawan selaku host program tersebut.

Teguran tertulis itu dirilis KPI melalui akun Instagram resminya, pada 3 Januari 2024. Dalam unggahannya, program itu dinilai melanggar etika dan norma Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012.

“Program ini kedapatan menampilkan adegan yang mengarah pada penormalan laki-laki bergaya perempuan dan dipertontonkan kepada khalayak,” bunyi keterangan KPI dalam unggahannya.

Dalam lanjutan keterangannya, KPI menjelaskan, pelanggaran itu terjadi pada 30 Oktober 2023, pukul 12.38 WIB. Kala itu, Ivan Gunawan selaku host menggunakan pakaian, riasan, aksesories perempuan, hingga gerak tubuh yang feminin.

Lembaga tersebut mengaku, telah meminta stasiun TV terkait untuk mengklarifikasi hal tersebut sejak 12 Desember 2023. Lembaga itu juga meminta untuk dilakukan perbaikan internal agar pelanggaran serupa tak terjadi.

BACA JUGA: Tarif Endorse Ira Nandha Bocor usai Viralkan Perselingkuhan Suami

Unggahan KPI Pusat tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh Ivan Gunawan. “Kenapa lo enggak tegur Haji Rhoma Irama yang pakai (sepatu) hak terus pakai selendang???” katanya di kolom komentar.

Warganet pun tampaknya cukup pro dan kontra terkait hal ini. Beberapa warganet sepakat dengan teguran KPI tersebut dan menilai tak seharusnya menormalkan hal-hal di luar norma masyarakat Indonesia.