Billy Davidson Dikaruniai Anak Kedua Berjenis Kelamin Perempuan

JAKARTA - Billy Davidson membuka tahun 2024 dengan sebuah kabar gembira. Dia resmi menjadi ayah dua anak, setelah sang istri, Patricia Devina Dextar melahirkan anak kedua mereka, pada 4 Januari 2024.

“Aku masih merinding setiap kali momen ini datang. Selamat datang ke dunia, anak perempuanku,” katanya sambil mengunggah foto di ruang bersalin dengan sang putri tertidur di pelukan sang istri, pada Kamis (4/1/2024).

Dalam lanjutan unggahannya, Billy Davidson menuliskan, “Tolong, ingatlah selalu bahwa ayahmu ini akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam semua proses ini.”

Pada penutup unggahannya, bintang film Meet Me After Sunset itu memberikan tribute spesial untuk sang istri. “Terima kasih juga untukmu, Patricia Devina Dexter. Kau ibu yang luar biasa. Aku mencintaimu@!”

Kabar bahagia itu ramai mendapat ucapan selamat dari warganet dan beberapa rekan artis. Randy Pangalila dalam komentarnya menuliskan, “Congratulations, ma bro. Lengkap ya.”

“Congrats, guys. Turut bahagia untuk kalian berdua,” kata Giorgino Abraham yang ditimpali Miller Khan dengan, “Woaa, bro selamat Man. Aku turut bahagia untuk kalian.”

Felicya Angelista mengatakan, “Congratulations, Billy dan Patt! Selamat datang ke dunia, malaikat kecil.” Aktor senior Jeremy Thomas juga terlihat berkomentar, “Selamat Bro dan keluarga. Banyak cinta dan berkat.”