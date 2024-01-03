5 Band Top Indonesia Putuskan Vakum dari Panggung Musik

JAKARTA - Persaingan Band Indonesia begitu ketat. Di tengah ramainya persaingan, banyak band yang memutuskan untuk hiatus alias vakum dari industri musik dengan berbagai macam alasan.

Vakumnya mereka dari belantika musik tentunya menggemparkan banyak pihak. Banyak fans yang menyayangkan. Namun demikian, demi keberlangsungan berbagai pihak, keputusan vakum harus dilakukan.

Berikut, 5 band top Indonesia putuskan vakum dari panggung musik:

1. NOAH





NOAH datang dengan kabar mengejutkan. Grup band asal Bandung yang telah berkecimpung di belantika musik tanah air selama 11 tahun itu mendadak mengumumkan akan hiatus alias vakum.

Bahkan, jika dihitung sejak masih bernama Peterpan, Ariel cs telah berkarya lebih dari 20 tahun lamanya. Sontak saja informasi ini menghebohkan para penggemarnya.

Ariel sang vokalis telah menyampaikan informasi tersebut saat NOAH manggung di The Great Journey of NOAH. Konser ini berlangsung pada Sabtu (16/9/2023) di Eldorado Dome, Lembang, Bandung.

2. GAC





10 tahun merintis karier bersama, trio Gamaliel, Audrey, dan Cantika (GAC) memutuskan untuk beristirahat sebentar. Rencananya, GAC akan menjadikan penampilan mereka di festival musik Hodgepodge Superfest pada 31 Agustus mendatang di Allianz Ecopark, Ancol sebagai panggung perpisahan sebelum vakum.

Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Cantika Abigail melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkap bahwa panggung Hodgepodge Superfest akan menjadi saksi lahirnya sejarah dan memori baru tentang grup vokal yang mempopulerkan lagu 'Berlari Tanpa Kaki' tersebut.

3. The Lucky Laki





band yang digawangi Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani tersebut vakum pada 204. Mereka vakum karena kesibukan masing-masing personel. Usai lima tahun vakum, The Lucky Laki comeback.

Dul Jaelani tak bisa menutupi kebahagiaannya usai manggung lagi bersama The Lucky Laki. Sudah bertahun-tahun lamanya Dul tidak tampil satu panggung dengan sang kakak, Al dan El.

"Senang banget ya, karena kita sudah vakum 5 tahun lebih. Sudah enggak pernah nge-band bareng. Nge-band bareng itu kan maksudnya bangun harmoni bersama gitu ya," ujar Dul di MNC Studios, Jakarta