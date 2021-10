JAKARTA- Kabar bahagia datang dari pasangan Billy Davidson dan Patricia Devina. Anak pertama keduanya yang berjenis kelamin laki-laki telah lahir ke dunia, Kamis (21/10/2021).

Kabar tersebut disampaikan sendiri oleh Billy Davidson melalui unggahan pada akun Instagramnya. Terlihat, sang aktor tampil rapi dengan balutan kemeja putih serta masker medis berwarna senada dengan kemejanya.

Dia berpose selfie sembari mendekatkan diri kepada sang istri yang masih terbaring di kasur bersama sang bayi. Patricia Devina nampak begitu manis saat tersenyum ke arah kamera. Aura kebahagiaan begitu terpancar dari raut wajah mereka. Bayi mungil itu nampak begitu menggemaskan.

Menurut keterangan, bayi laki-laki itu diberi nama Pierce Davidson. Billy sempat bertanya kepada netizen mengenai wajah anaknya, apakah mirip dirinya atau justru wajah istrinya.

"Menyambut member baru di keluarga Davidson, Pierce Davidson. 21.10.21. Kalau baru lahir gini mirip siapa menurut kalian?" tulis Billy dalam keterangan foto, Kamis (21/10/2021).

Unggahan itu langsung dibanjiri ucapan selamat dari netizen dan sederet rekan selebriti. Tak sedikit netizen yang merasa gemas dengan wajah bayi mungil nan tampan itu.

"Congratssss bil!!!!" tulis Arbani Yasiz

"Billllyyyy congratssss yaaa," kata Febby Rastanty.

"Congratss" balas Baim Wong.

"Dan lahirlah bibit unggul masa depan," kata netizen.

"Bibit unggul nih," timpal netizen lain.

"Gemes!!!! Welcome to the world Pierce sayang," kata netizen lain.

"Gemesh bgt," kata netizen lain.