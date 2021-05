JAKARTA - Kabar bahagia diumumkan pasangan suami istri Billy Davidson dan istrinya, Patricia Devina Dextra. Usai menikah pada 13 Februari 2021, saat ini wanita yang sempat berprofesi sebagai anggota girlband Princess itu dikabarkan tengah berbadan dua.

Kabar terkait kehamilan istri dari bintang film Meet Me After Sunset itu diketahui langsung lewat akun Instagram pribadinya. Melalui video berdurasi 1 menit lebih, pada awal video penonton bisa menyaksikan momen romantis pasangan ini sejak mereka masih berpacaran, melakukan prosesi lamaran, hingga akhirnya menikah.

Dalam video tersebut, Patricia terlihat meletakkan hasil testpacknya di dalam sebuah kotak dan akan ia berikan pada sang suami. Saat membuka hadiah tersebut, Billy Davidson terlihat kaget dan langsung memeluk istrinya.

Perasaan haru lantaran sebentar lagi menjadi ayah bahkan sempat ia tuliskan dalam keterangan video. Ia bahkan mengaku masih tak percaya bahwa dalam waktu dekat ia akan benar-benar menjadi seorang ayah dari buah cintanya bersama Patricia.

"Sampai sekarang masih gak percaya.. one of the happiest moment in my life finally happened, aku sm Pat dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk punya Anak. Rasanya bercampur semua menjadi satu, I’m gonna be a Dad. Puji Tuhan dikasih kepercayaan secepat ini," tulis Billy pada unggahannya.

"Jadi throwback ke moment-moment spesial yang kita lalui bareng, sampai akhirnya nanti akan ada kehadiran anggota baru dikeluarga kita. Daddy & Mommy can't wait to see you!," lanjutnya.

Unggahan pria 29 tahun itu langsung dibanjiri oleh ucapan selamat dari rekan-rekannya dan juga para netizen. Doa untuk Patricia dan sang janin juga turut dihaturkan oleh para netizen.

"Wiiii CONGRATSSS broo!! Semoga patt dan baby sehat2 sampe hari H lahiran yaa," tulis Eyoslatter.

"Congratulation ko @billydavidson_ dan @pattdevdex sehat selalu bumil dan calon baby... Jesus bless," tulis Esfabrilliane.

