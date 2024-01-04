Ariel NOAH Ungkap Kriteria Pasangan : Harus Tahan Banting

JAKARTA - Ariel NOAH saat ini tengah menikmati kesendiriannya usai hubungan asmaranya kandas dengan Sophia Latjuba. Dia nampaknya masih betah melajang lantaran saat ini belum mengungkap sosok tambatan hatinya yang baru.

Dalam sebuah konten podcast bersama Sophie Navita, Ariel pun mengungkap kriteria yang harus dimiliki seorang wanita yang akan menjadi pendampingnya nanti. Ariel ingin wanita yang berada di sampingnya adalah sosok wanita yang mentalnya kuat.

Dia tak memikirkan soal fisik atau berbagai keterampilan yang dianggap harus bisa dilakukan oleh seorang wanita, seperti jago memasak atau mengurusi pekerjaan rumah.

"Mungkin satu kriterianya adalah harus tahan banting aja kali," ujar Ariel NOAH dikutip dari kanal YouTube Sophie Navita TV, Rabu (3/1/2024).

Sophie Navita pun meminta Ariel menjelaskan tahan banting seperti apa yang dimaksud. Dia sempat menebak bahwa Ariel menginginkan sosok wanita yang dapat memahami kondisinya sebagai public figure yang kehidupannya selalu menjadi sorotan bahkan kerap kali diterpa kabar miring.

"Tahan banting dengan apa? Gosip?" tanya Sophie Navita.

Ariel tak menampik jika dirinya memang menginginkan sosok wanita yang mentalnya kuat untuk menghadapi kondisinya sebagai seorang musisi. Tapi, bukan masalah gosip miring yang kerap menerpa melainkan masalah waktu yang mungkin akan terbagi dengan segala aktivitasnya.

"Sejauh ini tuh selalu punya masalah sama waktu sih, pembagian waktu," jawabnya.