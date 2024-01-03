Hanung Bramantyo Ketiban Motor, Zaskia Adya Mecca Tak Bisa Menikmati Liburan

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca mengaku tidak bisa menikmati momen liburannya di Yogyakarta. Hal tersebut tentunya menjadi momen liburan berbeda baginya dan keluarga.

Padahal, selama liburan, wanita yang akrab disapa Bia ini berada di Yogyakarta.

"Selesai juga liburan ter gak liburan kali ini," kata Zaskia Adya Mecca dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (3/1/2024).

Usut punya usut penyebab wanita 36 tahun itu tidak bisa menikmati dikarenakan ia harus mengurus sang suami, Hanung Bramantyo yang sakit. Diketahui, Hanung baru saja mengalami insiden tertiban motor gede.

Zaskia Adya Mecca tak bisa menikmati liburan (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)