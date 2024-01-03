Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hanung Bramantyo Ketiban Motor, Zaskia Adya Mecca Tak Bisa Menikmati Liburan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |02:30 WIB
Hanung Bramantyo Ketiban Motor, Zaskia Adya Mecca Tak Bisa Menikmati Liburan
Zaskia Adya Mecca tak bisa menikmati liburan (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca mengaku tidak bisa menikmati momen liburannya di Yogyakarta. Hal tersebut tentunya menjadi momen liburan berbeda baginya dan keluarga.

Padahal, selama liburan, wanita yang akrab disapa Bia ini berada di Yogyakarta.

"Selesai juga liburan ter gak liburan kali ini," kata Zaskia Adya Mecca dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (3/1/2024).

Usut punya usut penyebab wanita 36 tahun itu tidak bisa menikmati dikarenakan ia harus mengurus sang suami, Hanung Bramantyo yang sakit. Diketahui, Hanung baru saja mengalami insiden tertiban motor gede.

Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca tak bisa menikmati liburan (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692/zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168286/zaskia_adya_mecca-mnf9_large.jpg
Kata Zaskia Adya Mecca soal Tuduhan Merendahkan Ojek Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166749/zaskia_adya_mecca-fbSl_large.jpg
Cerita Zaskia Adya Mecca Datangi Lokasi Demo di Kwitang dan Beri Bantuan Ambulans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154142/zaskia_adya_mecca-JOqh_large.jpg
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154141/zaskia_adya_mecca-aLhu_large.jpg
Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147000/zaskia_adya_mecca-FgSb_large.jpg
Ada Zaskia Adya Mecca, 10 Warga Indonesia Berangkat ke Global March to Gaza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement