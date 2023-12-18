5 Artis Indonesia yang Terjerat Kasus Narkoba hingga 3 Kali

Artis Indonesia yang terjerat kasus narkoba hingga tiga kali. (Foto: Instagram/@ammarzoni)

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang terjerat kasus narkoba hingga tiga kali. Hal ini seakan membuktikan sulitnya bagi beberapa artis untuk keluar dari lingkaran obat terlarang tersebut.

Konsekuensi hukuman penjara dan karier mandek ternyata tak menjadi soal bagi mereka. Berikut deretan artis Indonesia yang terjerat kasus narkoba hingga tiga kali.

1.Jennifer Dunn

Selain viral karena menjadi selingkuhan pengusaha Faisal Harris, Jennifer Dunn juga viral karena kasus narkoba. Bahkan, ibu dua anak ini sampai tiga kali terseret kasus narkoba. Kasus narkoba pertamanya terjadi pada 2005.

Saat itu, Jennifer yang masih berusia 15 tahun diketahui mengonsumsi ganja. Setelah menjalani masa kurungan selama 4 tahun, polisi kembali menangkapnya atas kasus yang sama pada 2009 dan 2018.

2.Fariz RM

Selain karena karya-karyanya, musisi Fariz RM juga dikenal publik karena sederet kasus narkoba. Bahkan, pemilik lagu Sakura tersebut pernah tiga kali masuk penjara karena kasus narkoba.

Kasus narkoba pertama Fariz RM terjadi pada Oktober 2007. Sekitar 8 tahun kemudian, dia kembali mendekam di dalam penjara karena kasus serupa. Kasus narkoba ketiga sang musisi terjadi pada Januari 2015.

3.Roby Geisha

Gitaris band Geisha ini juga tiga kali terjerat kasus narkoba. Kasus pertamanya terjadi pada 2013, di mana dia harus menjalani hukuman penjara selama setahun. Namun hal itu tak membuat Roby merasa kapok.

Roby Geisha kembali diamankan polisi atas kepemilikan ganja, pada 2015. Seakan tak bisa lepas dari narkoba, dia kembali harus masuk bui karena kasus serupa, pada Maret 2022. Dia diketahui bebas dari Rutan Cipinang, pada 6 Oktober 2023.