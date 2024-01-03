Dapat Handphone dari Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid: Gak Ada Angin, Gak Ada Hujan

JAKARTA - Gerak gerik Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar belakangan selalu menjadi perhatian netizen. Meski belum mengakui jika soal status pacaran, kedekatan mereka berdua yang kian mesra membuat siapapun yang melihatnya pasti menduga bahwa Thariq merupakan kekasih dari Aaliyah.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, saat Thariq tiba-tiba saja memberikan hadiah istimewa untuk Aal. Tanpa ada angin dan hujan, anak keempat keluarga Gen Halilintar itu tiba-tiba saja memberikan Aal gadget terbaru yakni iPhone 15.

Momen tersebut bahkan diunggah Aaliyah di akun Instagram-nya. Nampak putri mendiang Adjie Massaid ini menunjukan ponsel keluaran terbaru dari sang kekasih.

“No wind, no rain (gak ada angin, gak ada hujan), tencuu @thariqhalilintar,” tulis Aaliyah.

Aaliyah Massaid dapat handphone dari Thariq Halilintar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)



