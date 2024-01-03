Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik hubungan Aaliyah Massaid dan Raffi Ahmad, Benarkah Saudara Jauh?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:47 WIB
Mengulik hubungan Aaliyah Massaid dan Raffi Ahmad, Benarkah Saudara Jauh?
Mengulik hubungan Aaliyah Massaid dan Raffi Ahmad. (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid/@raffinagita1717)
JAKARTA - Mengulik hubungan Aaliyah Massaid dan Raffi Ahmad. Benarkah keduanya saudara jauh? Hubungan kekerabatan tersebut, diungkapkan suami Nagita Slavina tersebut dalam salah satu acara TV.

Dalam acara itu, Raffi mengaku, masih terikat persaudaran dengan penyanyi Reza Artamevia. Dengan begitu, secara otomatis dia juga masih terikat persaudaraan dengan dua anak perempuan Reza, Aaliyah dan Zahwa Massaid. 

“Aku dan Teh Reza itu masih saudara,” ujar sang aktor dalam program OKAY BOSS, pada 2 September 2020.

Pernyataan Raffi tersebut kemudian dibenarkan oleh mantan istri mendiang Adjie Massaid itu. “Iya, kami memang saudara,”  tutur sang penyanyi menimpali.

Penyanyi 48 tahun itu mengungkapkan, hubungan kekerabatannya dengan Raffi Ahmad bermula dari ketika salah satu pamannya menikahi sepupu sang aktor. Dengan begitu, bapak dua anak itu menjadi paman Reza Artamevia.

Demikian ulasan Okezone seputar hubungan Aaliyah Massaid dan Raffi Ahmad.*

