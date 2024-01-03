Anggun Tampil Ciamik di Momen Tahun Baru 2024

JAKARTA – Anggun berhasil mencuri perhatian dalam momen Tahun Baru 2024. Ia tampil dalam sebuah program televisi khusus pada waktu prime-time yang direkam di Champs Elysees, jalan ikonik di Paris, di hadapan ratusan ribu penonton.

Stasiun penyiaran publik Prancis meminta Anggun untuk membawakan lagu Lady Marmalade, sebuah lagu terkenal dari film Moulin Rouge, sebagai bagian dari acara Malam Tahun Baru. Respons yang sangat antusias dari para penonton, ditambah dengan lokasi acara yang ikonik, menyebabkan banjir komentar penuh kagum.

BACA JUGA: Anggun C Sasmi Mulai Pasang dan Hias Pohon Natal Bersama Keluarga

Dikenal dengan kerendahan hati dan kedewasaannya, Anggun mengakui merasa sangat terhormat dengan semua pujian yang datangnya dari masyarakat Indonesia.

"Saya menerima ribuan pesan di media sosial saya yang menyatakan betapa bangganya masyarakat Indonesia melihat saya tampil di tempat yang begitu megah di depan ratusan ribu orang, tepat sebelum pesta kembang api Tahun Baru di Paris," ungkap Anggun.

"Saya tidak pernah membayangkan reaksi yang begitu luar biasa dari masyarakat Indonesia, dan hal itu sungguh menyentuh hati saya," sambung Anggun.

Ketika banyak netizen bertanya tentang kehadirannya yang jarang di Indonesia, Anggun memberikan penjelasan, "Saya sadar bahwa para penggemar dan masyarakat Indonesia merasa kecewa karena jarang melihat saya di layar televisi Indonesia, dan itu sungguh menyesakan hati saya, namun jadwal internasional saya sungguh padat. Namun saya berharap dapat tampil di acara televisi khusus di Indonesia pada tahun 2024".

BACA JUGA: