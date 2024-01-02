Malu Kasusnya Viral, Yadi Sembako Tak Berani Datang ke Rumah Sakit

JAKARTA - Komedian Yadi Sembako tak menampik, kasus dugaan penipuan yang menyeret namanya berimbas buruk bagi kesehatan fisik dan mentalnya. Meski begitu, dia tak berani datang ke rumah sakit.

“Gara-gara masalah itu, saya sampai sakit. Tapi mau ke rumah sakit saja enggak bisa karena malu beritanya begitu terus,” ungkap sang komedian, seperti dikutip dari channel YouTube MAIA ALELDUL TV, Selasa (2/1/2024).

Beruntung, istri Yadi Sembako punya saudara yang bekerja di rumah sakit sehingga dia bisa menjalani pengobatan di rumah. “Akhirnya, saya dikasih infus dan obat dari rumah,” tuturnya menambahkan.

Menghadapi kasus hukum yang cukup pelik, komedian 50 tahun tersebut sempat berpikir untuk menjual rumahnya kepada sejumlah rekan artis. Hasil penjualan rumah itu, akan digunakannya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp198 juta.