HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yadi Sembako Dilaporkan Kasus Dugaan Penipuan, Istri dan Anak Alami Trauma

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |23:45 WIB
Yadi Sembako Dilaporkan Kasus Dugaan Penipuan, Istri dan Anak Alami Trauma
Yadi Sembako dilaporkan kasus dugaan penipuan, isti dan anak alami trauma (Foto: Instagram/yadisembako_official)
A
A
A

JAKARTA - Yadi Sembako saat ini masih harus berurusan dengan kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Muhammad Adri Permana beberapa waktu lalu. Nahasnya, Yadi mengatakan bahwa istri dan anak-anaknya mengalami trauma atas hal tersebut.

Diketahui, Yadi sampai bisa dilaporkan terkait dugaan penipuan lantaran ia disebut memberikan cek kosong atas perintah komisaris perusahaannya, Gus Anom. Oleh karenanya, Adri pun melaporkan Yadi Sembako dan Gus Anom ke Polres Tangerang Selatan.

"Dengan kejadian ini istri juga trauma, anak-anak waktu wartawan datang kerumah ada yang nggak masuk sekolah beberapa hari," kata Yadi Sembako dalam Kanal YouTube MAIA ALELDUL TV dikutip pada Senin (1/1/2024).

Bukan hanya istri dan anaknya yang mengalami akibat dari hal tersebut. Yadi pun menyebut jika ia sampai jatuh sakit, karena persoalan yang dihadapinya sampai menyerang psikisnya.

Yadi Sembako

Yadi Sembako dilaporkan kasus dugaan penipuan, isti dan anak alami trauma (Foto: YouTube)


"Saya sampai sakit, itu mau kerumah sakit malu karena beritanya lagi begini terus tiba-tiba nongol jadi malu, Alhamdulillah saudaranya istri kerja di bidang kesehatan akhirnya saya di infus dan dikasih obat," ucap Yadi.

Akibat masalah tersebut, bintang film Hongkong Kasarung ini sampai berpikir untuk menjual rumahnya. Hal itu dilakukannya untuk membayar Event Organizer (EO) yang hingga kini belum dibayar.

Diketahui, total uang yang belum dibayarkan pihak Yadi Sembako ke EO, yakni sekitar Rp198 juta. Jumlah tersebut bahkan belum termasuk kerugian lainnya seperti material dan immaterial yang nilainya cukup besar.

"Saya mau jual rumah itu juga jaga-jaga, ini orang nggak bisa bayar daripada karena prosesnya perkaranya tetap berjalan dan saya wajib membela diri saya dengan kemampuan yang ada," jelas Yadi.

Halaman:
1 2
