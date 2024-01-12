Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mediasi Gagal, Yadi Sembako Minta Tambahan Waktu untuk Lunasi Rp198 Juta

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:31 WIB
Mediasi Gagal, Yadi Sembako Minta Tambahan Waktu untuk Lunasi Rp198 Juta
Yadi Sembako minta tambahan waktu untuk lunasi Rp198 juta (Foto: Instagram/yadisembako_official)
A
A
A

JAKARTA - Yadi Sembako kembali menyambangi Polres Tangerang Selatan pada Kamis, 11 Januari 2024. Kedatangannya diketahui untuk melakukan mediasi dengan pelapor terkait kasus dugaan penipuan yang menyeret namanya.

Akan tetapi, setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat. Namun, Muhammad Adri Permana selaku pelapor memilih untuk memberikan Yadi tenggat waktu untuk bisa membayar sisanya uang senilai Rp198 juta hingga akhir Februari mendatang.

"Mediasi gagal, seharusnya mediasi itu membawa apa yang menjadi kesepakatan, ternyata ini meminta tambahan waktu," ujar Muara Karta selaku kuasa hukum saat ditemui di Polres Tangerang Selatan, Kamis, 11 Februari 2024.

"Kondisinya morat-marit, dia minta waktu sampai akhir Februari, kita beri waktu lagi. Kalau sampai akhir Februari tidak selesai, proses hukum tetap berjalan," lanjutnya.

Yadi Sembako

Yadi Sembako minta tambahan waktu untuk lunasi Rp198 juta (Foto: Instagram/yadisembako_official)


Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Adri menyebut bahwa permintaan tenggat waktu itu langsung diungkapkan oleh Yadi Sembako. Meski awalnya sempat ragu, mengingat sudah banyak waktu yang ia berikan agar Yadi bisa melunasi uang tersebut, Adri akhirnya sepakat lantaran perjanjian tersebut ungkapkan di hadapan pihak kepolisian.

"Akhir Februari) memang sesuai permintaan beliau (Yadi Sembako). Kita cukup kaget minta mediasi ternyata masih minta waktu lagi, padahal sudah tertunda 5-6 bulan," jelas Muhammad Adri.

"Ada kesepakatan yang disaksikan Pak Kanit dan penyidik, Pak Yadi sendiri yang menyanggupi akan melunasi selambat-lambatnya 28 Februari," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/33/2978274/yadi-sembako-bingung-soal-tempat-tinggal-usai-rumahnya-dijual-demi-tutupi-kerugian-eo-W4xl9HhFZf.jpg
Yadi Sembako Bingung Soal Tempat Tinggal Usai Rumahnya Dijual Demi Tutupi Kerugian EO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978056/alasan-yadi-sembako-rela-tanggung-sendiri-kerugian-eo-tanpa-gus-anom-l406V8VFHg.jpg
Alasan Yadi Sembako Rela Tanggung Sendiri Kerugian EO Tanpa Gus Anom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978029/kecewa-yadi-sembako-laporkan-gus-anom-soal-penipuan-dan-penggelapan-eZLeAN8Ku4.jpeg
Kecewa, Yadi Sembako Laporkan Gus Anom soal Penipuan dan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977751/yadi-sembako-jual-rumah-demi-tutupi-kerugian-event-organizer-WdKo0JDZLb.jpg
Yadi Sembako Jual Rumah demi Tutupi Kerugian Event Organizer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953484/yadi-sembako-bakal-jual-rumah-demi-lunasi-kerugian-event-organizer-1NJCg8bdg0.jpg
Yadi Sembako Bakal Jual Rumah Demi Lunasi Kerugian Event Organizer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948132/malu-kasusnya-viral-yadi-sembako-tak-berani-datang-ke-rumah-sakit-EpmzxYf2YG.jpg
Malu Kasusnya Viral, Yadi Sembako Tak Berani Datang ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement