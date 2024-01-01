Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Bijak Umi Pipik untuk Artis yang Putuskan Buka Hijab: Biarkan Mereka Berproses

Nafisa Tahira , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |22:05 WIB
Pesan Bijak Umi Pipik untuk Artis yang Putuskan Buka Hijab: Biarkan Mereka Berproses
Pesan bijak Umi Pipik untuk artis yang putuskan lepas hijab. (Foto: Instagram/@_ummi_pipik_)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik memberikan tanggapannya atas tren artis yang memutuskan buka hijab setelah menghadapi masalah. Dia mengaku, pernah diminta untuk menasihati para artis tersebut. 

Alih-alih menghakimi, istri mendiang Ustadz Jefri Al Buchori itu menilai, setiap orang memiliki waktu dan prosesnya sendiri dalam menemukan makna Tuhan dalam hidup mereka.

“Kita tidak punya hak untuk menilai mereka. Biarkan mereka berproses sampai benar-benar menemukan Allah dalam dirinya,” katanya seperti dikutip dari channel YouTube Alanabi Channel, pada Senin (1/1/2024). 

Umi Pipik menambahkan, karena tanpa perlu penghakiman manusia akan sangat mudah bagi Tuhan menyentil seseorang. “Jadi biarkan mereka dengan prosesnya sampai nanti berhijab lagi,” tuturnya menambahkan. 

Hal serupa, menurut ibu empat anak tersebut, juga pernah dialaminya di masa lalu. Dia masih belum konsisten dalam menutup aurat sehingga masih kerap membuka tutup hijabnya.

Tanggapan Umi Pipik terkait tren artis buka hijab. (Foto: Intens Investigasi)

“Tapi saya menikmati prosesnya, sambil terus meminta kepada Allah untuk memudahkan jalan saya untuk kembali padaNya,” katanya. 

Umi Pipik menegaskan, menutup aurat seharusnya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti para kaum hawa. Karena pada dasarnya, hijab merupakan kehormatan bagi seorang perempuan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141285/umi_pipik-BrfG_large.jpg
Umi Pipik Laporkan Akun Medsos yang Diduga Menghinanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130539/umi_pipik-vS24_large.jpg
Ulang Tahun Ustadz Jefri Al Buchori, Umi Pipik Ungkap Pesan Terakhir sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101249/umi_pipik-Rl64_large.jpg
2025, Umi Pipik Kenang Perjalanan Hidup Sejak Kepergian Uje
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/33/3097615/umi_pipik-5bRH_large.jpg
Umi Pipik Bagikan Momen di Kursi Roda dan Diinfus, Banjir Doa dari Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095011/umi_pipik-IXnu_large.jpg
Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/33/3092153/umi_pipik-ib9P_large.jpg
Gus Miftah Dikecam Usai Menghina Pedagang Es Teh, Umi Pipik: Jangan Sombong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement