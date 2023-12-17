Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Ungkap Alasan Tak Ingin Anaknya Tinggal Bersamanya Setelah Menikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |00:01 WIB
Umi Pipik Ungkap Alasan Tak Ingin Anaknya Tinggal Bersamanya Setelah Menikah
Umi Pipik ingin anaknya tak tinggal bersamanya usai menikah (Foto: IG Umi Pipik)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik baru saja melepas putri sulungnya, Adiba Khanza untuk membina bahtera rumah tangga bersama pesepakbola Egy Maulana Vikri. Umi Pipik pun mengungkap salah satu pesan yang kerap disampaikannya kepada Adiba sebelum menikah, yang juga disampaikannya kepada ketiga anaknya yang lain.

Dalam konten podcast bersama artis Meisya Siregar, Umi Pipik mengungkap bahwa dirinya memiliki prinsip ketika anaknya menikah, mereka harus tinggal terpisah dengannya. Hal itu berlaku baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. Umi Pipik selalu menitipkan pesan soal prinsipnya itu kepada keempat anaknya.

Umi Pipik Ungkap Alasan Tak Ingin Anaknya Tinggal Bersamanya Setelah Menikah

"Saat kalian sudah menikah pun kalian enggak boleh tinggal di rumah Ummi' saya bilang gitu," ujar Ummi Pipik dikutip dari kanal YouTube Alanabi Channel, Minggu (17/12/2023).

Umi Pipik menegaskan jika dirinya tak bermaksud untuk mengusir anak-anaknya. Dia hanya ingin menghindari konflik yang mungkin saja terjadi ketika mertua dan menantu tinggal satu atap.

"Kalian harus mandiri bukan berarti ngusir tapi untuk menghindari konflik mertua dan menantu," sambungnya.

Dia mencontohkan kepada salah satu anaknya, Abidzar. Umi Pipik khawatir akan timbul kecemburuan ketika dirinya harus tinggal dengan istri dari Abidzar. Umi Pipik tak ingin menantunya merasa cemburu dengan kasih sayang Abidzar kepadanya. Hal itu juga berlaku bagi dirinya.

"Kayak misalkan Abizar anak laki-laki kan biasanya anak laki-laki itu cinta banget sama ibunya, sayang banget nah itu apalagi. Jadi untuk menghindari kecemburuan antara menantu dan mertua sudah mendingan keluar," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141285/umi_pipik-BrfG_large.jpg
Umi Pipik Laporkan Akun Medsos yang Diduga Menghinanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130539/umi_pipik-vS24_large.jpg
Ulang Tahun Ustadz Jefri Al Buchori, Umi Pipik Ungkap Pesan Terakhir sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101249/umi_pipik-Rl64_large.jpg
2025, Umi Pipik Kenang Perjalanan Hidup Sejak Kepergian Uje
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/33/3097615/umi_pipik-5bRH_large.jpg
Umi Pipik Bagikan Momen di Kursi Roda dan Diinfus, Banjir Doa dari Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095011/umi_pipik-IXnu_large.jpg
Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/33/3092153/umi_pipik-ib9P_large.jpg
Gus Miftah Dikecam Usai Menghina Pedagang Es Teh, Umi Pipik: Jangan Sombong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement