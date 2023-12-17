Umi Pipik Ungkap Alasan Tak Ingin Anaknya Tinggal Bersamanya Setelah Menikah

JAKARTA - Umi Pipik baru saja melepas putri sulungnya, Adiba Khanza untuk membina bahtera rumah tangga bersama pesepakbola Egy Maulana Vikri. Umi Pipik pun mengungkap salah satu pesan yang kerap disampaikannya kepada Adiba sebelum menikah, yang juga disampaikannya kepada ketiga anaknya yang lain.

Dalam konten podcast bersama artis Meisya Siregar, Umi Pipik mengungkap bahwa dirinya memiliki prinsip ketika anaknya menikah, mereka harus tinggal terpisah dengannya. Hal itu berlaku baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. Umi Pipik selalu menitipkan pesan soal prinsipnya itu kepada keempat anaknya.

"Saat kalian sudah menikah pun kalian enggak boleh tinggal di rumah Ummi' saya bilang gitu," ujar Ummi Pipik dikutip dari kanal YouTube Alanabi Channel, Minggu (17/12/2023).

Umi Pipik menegaskan jika dirinya tak bermaksud untuk mengusir anak-anaknya. Dia hanya ingin menghindari konflik yang mungkin saja terjadi ketika mertua dan menantu tinggal satu atap.

"Kalian harus mandiri bukan berarti ngusir tapi untuk menghindari konflik mertua dan menantu," sambungnya.

Dia mencontohkan kepada salah satu anaknya, Abidzar. Umi Pipik khawatir akan timbul kecemburuan ketika dirinya harus tinggal dengan istri dari Abidzar. Umi Pipik tak ingin menantunya merasa cemburu dengan kasih sayang Abidzar kepadanya. Hal itu juga berlaku bagi dirinya.

"Kayak misalkan Abizar anak laki-laki kan biasanya anak laki-laki itu cinta banget sama ibunya, sayang banget nah itu apalagi. Jadi untuk menghindari kecemburuan antara menantu dan mertua sudah mendingan keluar," jelasnya.