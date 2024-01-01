Tak Baper dengan Virgoun, Kia Poetri Hanya Anggap Mantan Inara Rusli Kakak

JAKARTA - Kia Poetri belakangan kerap dikaitkan dengan sosok Virgoun. Meski begitu, Kia sudah sempat memberikan penegasan, jika hubungannya dengan Virgoun hanyalah sebatas teman.

Meski hanya teman, Kia tak menampik jika hubungannya dengan vokalis band Last Child itu memanglah dekat.

"Kita (Kia dan Virgoun) dekat banget, akrab banget ya. Sudah lama ya kita akrabnya, sejak aku pindah ke Jakarta dan lebih banyak main motor," ujar Kia Poetri saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kia sendiri mengatakan jika ia pun hanya menganggap Virgoun sebatas kakak. Mengingat, mantan suami Inara Rusli itu cukup bisa diandalkan untuk memberikan masukan di luar ekspektasi.

Kia Poetri hanya anggap Virgoun kakak (Foto: Instagram/kia.poetri)

"Dia (Virgoun) menurut aku simpel, cuek, terus bisa dibilang sosok kakak yang bisa dia bisa bergantung, bisa cerita atau curhat apa, dan tanggapan dia tidak pernah di luar batas," bebernya,

Kia sendiri mengatakan jika sebagai perempuan, ia tak pernah terbawa perasaan terhadap Virgoun. Pasalnya, bapak tiga anak itu tidak pernah menganggap dirinya seperti perempuan.