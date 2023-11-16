Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kia Poetri Angkat Bicara Usai Diisukan Punya Hubungan Spesial dengan Virgoun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:00 WIB
Kia Poetri Angkat Bicara Usai Diisukan Punya Hubungan Spesial dengan Virgoun
Kia Poetri angkat bicara usai diisukan punya hubungan khusus dengan Virgoun (Foto: Instagram/)
A
A
A

JAKARTA - Kia Poetri diisukan menjadi sosok perempuan yang memiliki hubungan spesial dengan penyanyi Virgoun. Setelah sempat bungkam, Kia akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi terkait hubungan spesialnya dengan Virgoun.

Dikutip dari tayangan Rumpi, Kia mengaku sempat bingung lantaran ia diberitakan sebagai sosok perempuan yang memiliki hubungan spesial dengan Virgoun.

"Lebih ke bingung sih kenapa bisa sampai ke situ (dekat dengan Virgoun) arahnya," ujar Kia Poetri.

Lebih lanjut, Kia pun membeberkan awal pertama ia bisa digosipkan merupakan kekasih dari Virgoun. Rupanya hal itu berawal dari kehadirannya di pesta ulang tahun sang bos.

Kia Poetri

"Waktu itu adalah acara ulang tahun bos aku kayak banyak juga kok artis yang datang waktu itu. Tapi kan aku memang sudah dekat dengan Abang (Virgoun)," jelas Kia.

"Teman aku bilang, 'Tuh sana sama Virgoun', aku bilang nanti takut apa-apa. Nah pas turun banyak yang nanya itu soal hubungan sama Abang. Aku bingung kan kenapa jadi ke gue," sambungnya.

Sementara itu, Kia menyebut bahwa dirinya memang sudah cukup lama mengenal Virgoun. Pertemanan keduanya bahkan terjalin lantaran memiliki hobi yang sama, yakni motor. Menariknya, Kia pun mengatakan bahwa ia juga mengenal sosok Inara Rusli.

"Aku memang kenal sama Abang duluan kan kita main motor waktu itu. Kenalnya sudah dua tahun baru setelah itu kenal sama kakak Ina, memang aku dikenalin sama Abang kok ke kakak Ina," paparnya.

Halaman:
1 2
