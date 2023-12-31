Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Atiek Takut Jalani Operasi Polip di Usus, Akui Ingat Mendiang Mama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:05 WIB
Mpok Atiek Takut Jalani Operasi Polip di Usus, Akui Ingat Mendiang Mama
Idap polip di usus, Mpok Atiek takut operasi (Foto: Instagram/mpok.atiek)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Atiek tak kuat menahan rasa sedih saat harus menceritakan soal polip yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan sambil menangis, ia mengatakan bahwa polip atau tumor jinak tersebut bersarang di ususnya.

Pemilik nama asli Atiek Riwayati ini mengatakan bahwa semua polip yang ada di ususnya sudah dibersihkan. Hanya tinggal satu polip yang sudah besar dan berakhir di perutnya. 

"Sudah diambil semuanya, ada satu yang besar kayak bakso, sudah berakar," kata Mpok Atiek dalam tayangan FYP, dilihat Minggu (31/12/2023). 

Namun polip yang jinak itu, bisa saja berubah jadi ganas jika tidak segera dilakukan pencegahan.

Mpok Atiek

Idap polip di usus, Mpok Atiek takut operasi (Foto: Instagram/mpok.atiek)


"Tapi katanya jinak menjelang ke ganas. Sebelum ganas harus diangkat lewat perut (operasi)," tutur Mpok Atiek.

Salah satu cara untuk menghilangkan polip di ususnya itu dengan cara operasi. Akan tetapi Mpok Atiek sangat takut karena ingat dengan almarhum sang ibu yang meninggal karena operasi di bagian perut.

"Takut dioperasi karena mama gak pulang lagi, abis dioperasi meninggalnya di rumah sakit," ungkap Mpok Atiek.

