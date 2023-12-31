Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Atiek Idap Polip di Usus Sejak Juni 2023, Ada yang Seukuran Bakso

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:48 WIB
Mpok Atiek Idap Polip di Usus Sejak Juni 2023, Ada yang Seukuran Bakso
Mpok Atiek idap polip sejak Juni 2023 (Foto: Instagram/mpok.atiek)
JAKARTA - Pelawak senior Mpok Atiek datang dengan kabar kurang menyenangkan. Dikenal sebagai pribadi yang lucu dan ceria, wanita 67 tahun itu tidak bisa menahan air matanya saat menceritakan soal kondisi kesehatannya.

Dikutip dari tayangan FYP, Minggu (31/12/2023), Mpok Atiek mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap tumor jinak. Polip sendiri merupakan jaringan abnormal dan memiliki tangkai yang tumbuh di dalam tubuh.

"Bukan tumor jinak. Apa sih namanya? Polip. Jangan cerita gitu jadi serem," ujar Mpok Atiek.

Mpok Atiek

Mpok Atiek idap polip sejak Juni 2023 (Foto: Instagram/mpok.atiek)

Mpok Atiek lantas menceritakan pertama kali dirinya didiagnosa mengidap polip pada Juni 2023. Awalnya, ia merasakan sakit di bagian perut bahkan pencernaannya juga tidak lancar.

"Waktu itu bulan juni, ada perut nggak enak terus setiap hari. Maaf, BAB nggak lancar bisa 3 hari, 4 hari," cerita Mpok Atiek.

Setelah diperiksa ke dokter barulah bintang film Toko Barang Mantan itu tahu bahwa ia mengidap polip di ususnya.

"Akhirnya periksa ke dokter internis, singkat cerita dokter internis dirujuk ke gastro (dokter gastroenterologi) harus di endoskopi sama kolonoskopi. Banyak banget polipnya di usus," terang Mpok Atiek.

Halaman:
1 2
