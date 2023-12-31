Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nafa Urbach dan Zack Lee Didoakan Rujuk Gegara Kompak Liburan Bareng Anak ke Korea

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:05 WIB
Nafa Urbach dan Zack Lee Didoakan Rujuk Gegara Kompak Liburan Bareng Anak ke Korea
Nafa Urbach didoakan rujuk dengan Zack Lee (Foto: Instagram/nafaurbach)
A
A
A

JAKARTA - Nafa Urbach dan Zack Lee mengajak putri mereka Mikhaela Lee Jowono untuk menghabiskan malam pergantian tahun 2023 di Korea Selatan. Momen hangat ini bahkan diabadikan Nafa Urbach dalam postingan di akun Instagramnya.

Dalam unggahannya, Nafa Urbach melakukan selfie dengan Zack Lee serta putrinya di tengah hujan salju. Meski begitu, hal ini tak masalah bagi mereka untuk menjajal lokasi yang sedang mereka kunjungi.

Melalui cuitan, Nafa Urbach sedikit bercanda dengan menyebut bahwa mantan suaminya, Zack Lee kerap kali hilang-hilangan ketika berada di Korsel.

"Selama perjalanan kita bertiga tuh suka ilangan, bapaknya kemana anak sama emaknya kemana," tulis Nafa Urbach dalam cuitan di akun instagram miliknya dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Nafa Urbach, Zack Lee dan Mikhaela

Nafa Urbach didoakan rujuk dengan Zack Lee (Foto: Instagram/nafaurbach)


Dalam unggahannya, baik Nafa, Mikhaela maupun Zack Lee terlihat tampil mengenakan pakaian serba tebal mengingat musim dingin di Korea. Mereka juga tampak membawa payung sebagai pelindung agar tak terkena salju.

Melihat kebahagian ketiganya itu, sebagian netizen pun menaruh harapan besar agar Nafa Urbach dan Zack Lee segera rujuk. Apalagi keduanya kerap menjaga tali silaturahmi, meskipun tak lagi tinggal seatap.

"Semoga Tuhan mempersatukan kembali menjadi keluarga yang diberkati Tuhan," komentar parn***.

