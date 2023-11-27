Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Zack Lee, Aktor Tampan Mantan Suami Nafa Urbach

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:02 WIB
Biodata dan Agama Zack Lee, Aktor Tampan Mantan Suami Nafa Urbach
Biodata dan Agama Zack Lee, aktor tampan mantan suami Nafa Urbach. (Foto: Instagram/@scholastikasastranegara)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Zack Lee menjadi perbincangan warganet setelah Nafa Urbach diamankan polisi karena dugaan penggunaan obat keras. Seperti diketahui, kedua public figure ini pernah menjadi sepasang suami istri selama 10 tahun. 

Nafa Urbach dan Zack Lee menikah pada 16 Januari 2007. Sekitar 4 tahun menjalani biduk rumah tangga, mereka akhirnya dikaruniai anak perempuan bernama Mikhaela Lee Jowono. Sayang, pernikahan mereka kandas pada 2017. 

Zack Lee Jowono merupakan aktor berdarah Inggris-Indonesia yang lahir di Liverpool, Inggris pada 15 Agustus 1984. Semasa remaja, dia pernah tinggal di Australia, lalu pindah ke Jakarta setelah kedua orangtuanya berpisah. 

Ayah satu anak ini memulai kariernya di dunia hiburan Tanah Air pada 2002. Dia tercatat pernah membintangi sederet judul sinetron, seperti Sepanjang Jalan hingga Preman Kampus

Dari layar kaca, Zack Lee debut layar lebar lewat film Bad Wolves, pada 2004. Sejak itu, namanya pun muncul di beberapa judul film lainnya, seperti The Raid 2: Berandal, Gundala, hingga Buku Harian Seorang Istri

Biodata dan Agama Zack Lee, aktor tampan mantan suami Nafa Urbach. (Foto: Instagram/@scholastikasastranegara)

Agama Zack Lee

Zack Lee lahir dari keluarga penganut Buddha. Namun setelah mengalami perjalanan spiritual yang panjang dan tak mudah, dia memutuskan masuk agama Kristen. Banyak perubahan yang dialaminya setelah menjadi seorang nasrani. 

“Aku itu kalau dendam sama orang sampai membayangkan hal-hal ekstrem. Kayak mau potong kaki tuh orang atau disiksa. Aku biasanya membayangkan itu kalau sedang tidak bisa tidur,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Melaney Ricardo, Juni 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
