Video Lawas Ira Nandha Viral, Bella Damaika Diduga Mantan Kekasih Elmer Syaherman

JAKARTA - Nama Ira Nandha belakangan menjadi viral, usai ia membongkar perselingkuhan yang terjadi antara suaminya, Elmer Syaherman dengan Bella Damaika. Menariknya, perselingkuhan antara Elmer dengan Bella telah terjadi selama empat tahun pernikahannya, bahkan sempat lima kali ketahuan.

Di tengah kabar perselingkuhan Elmer dengan Bella, muncul kabar bahwa sosok pramugari tersebut sebenarnya merupakan mantan kekasih dari suami Ira. Bahkan kabar tersebut cukup ramai diperbincangkan di media sosial.

Awalnya, Ira sempat membuat konten video Mbak Taylor di TikToknya dan menceritakan tentang kisah perjalanan cintanya dengan Elmer. Menariknya, kisah asmara Ira dan Elmer memang tak berjalan mulus sejak awal.

"Mbak Taylor dulu aku pernah diputusin ini orang dengan alasan 'Aku udah dijodohin, aku harus nikah sama orang Padang juga', eh tahunya dia balikan sama mantannya yang orang Jawa mbak Taylor," tulis Ira Nandha di vt TikToknya.

"Padahal dia udah pernah ditolak sama orang tua mantannya karena orang tuanya maunya mantu Jawa juga mbak Taylor. Tapi mereka tetap berjuang sampai akhirnya kandas juga," lanjut Ira.

Bella Damaika diduga merupakan mantan kekasih Elmer Syaherman, suami Ira Nandha (Foto: Instagram/iranndha)





Dalam video berbeda, Ira pun tampak menanggapi pertanyaan netizen yang menanyakan bagaimana cerita hingga ia dan Elmer akhirnya bisa menikah. Secara blakblakan, Ira mengatakan bahwa kala itu ia dan Elmer sempat putus, sebelum akhirnya menikah dan memiliki anak.

"Kan dulu aku kenal sama Elmer dari Tinder, akhirnya kita ketemu di Tinder Februari, sampai dekat banget yang kayak pacaran itu April. Itu pas pacaran sebulan atau dua bulan, dia pernah bilang 'Aku tuh nggak mau sama pramugari', dia juga bilang kayak gitu ke teman-temannya," ujar Ira.

"Terus suatu saat dia ngomong sama aku, mau putusin aku tapi nggak enak, akhirnya dia bilang habis di telpon sama mama papa dijodohin. Dia sebutin namanya dan dia bilang kalau harus menikah sama orang Padang," sambungnya.

Nyatanya, Elmer tak benar-benar dijodohkan oleh mamanya dengan perempuan keturunan Jawa. Ia justru hanya mengarang cerita soal perjodohan demi bisa balikan dengan mantan kekasihnya yang merupakan orang Jawa.

"Ternyata dia balikan sama mantannya dia, itu mantannya orang Jawa. 'Lah si ini kan orang Jawa, kamu katanya dijodohin sama orang Padang?'," beber Ira.