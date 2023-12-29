Elmer Syaherman Selingkuh, Ibu TikToker Ira Nandha Meradang

JAKARTA - Irma Said, ibu TikToker Ira Nandha bereaksi setelah mengetahui Elmer Syaherman berselingkuh di belakang putrinya. Lewat Insta Story, dia mengungkapkan kekecewaannya pada sang menantu.

“Saya titipkan anak saya bukan untuk disakiti, tapi untuk kamu tuntun agar menjadi istri saleha buat kamu dan keluarga kecilmu,” tulisnya sambil membubuhi emoji patah hati di Instagram, pada 29 Desember 2023.

Sebelumnya, Ira Nandha membongkar perselingkuhan Elmer Syaherman lewat akun Instagram pribadinya. Dia menyebut, pilot salah satu maskapai pelat merah itu bahkan sudah berselingkuh di awal pernikahan mereka.

“Aku sudah enggak bisa tahan lagi. Enam kali (suami) ketahuan (selingkuh), lima kali dengan orang yang sama dan satu kali dengan orang berbeda,” katanya dikutip dari unggahannya di Instagram, pada 29 Desember 2023.

“Aku bertahan dengan diam. Kali ini, aku hancur. Tapi aku enggak mau hancur sendirian. Kita rasakan bareng-bareng ya,” ungkap ibu satu anak ini di pengujung unggahannya.

Elmer Syaherman merupakan pilot salah satu maskapai pelat merah itu diduga berselingkuh dengan pramugari bernama Bella Damaika. Saat Ira pertama kali mengetahui perselingkuhan tersebut, perempuan itu sempat membantahnya.*

