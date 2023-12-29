Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Elmer Syaherman Selingkuh, Ibu TikToker Ira Nandha Meradang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |23:41 WIB
Elmer Syaherman Selingkuh, Ibu TikToker Ira Nandha Meradang
Elmer Syaherman selingkuh, ibu TikToker Ira Nandha. (Foto: Instagram/@iranndha)
A
A
A

JAKARTA - Irma Said, ibu TikToker Ira Nandha bereaksi setelah mengetahui Elmer Syaherman berselingkuh di belakang putrinya. Lewat Insta Story, dia mengungkapkan kekecewaannya pada sang menantu. 

“Saya titipkan anak saya bukan untuk disakiti, tapi untuk kamu tuntun agar menjadi istri saleha buat kamu dan keluarga kecilmu,” tulisnya sambil membubuhi emoji patah hati di Instagram, pada 29 Desember 2023. 

Sebelumnya, Ira Nandha membongkar perselingkuhan Elmer Syaherman lewat akun Instagram pribadinya. Dia menyebut, pilot salah satu maskapai pelat merah itu bahkan sudah berselingkuh di awal pernikahan mereka. 

Elmer Syaherman selingkuh, ibu TikToker Ira Nandha. (Foto

“Aku sudah enggak bisa tahan lagi. Enam kali (suami) ketahuan (selingkuh), lima kali dengan orang yang sama dan satu kali dengan orang berbeda,” katanya dikutip dari unggahannya di Instagram, pada 29 Desember 2023. 

“Aku bertahan dengan diam. Kali ini, aku hancur. Tapi aku enggak mau hancur sendirian. Kita rasakan bareng-bareng ya,” ungkap ibu satu anak ini di pengujung unggahannya. 

Elmer Syaherman merupakan pilot salah satu maskapai pelat merah itu diduga berselingkuh dengan pramugari bernama Bella Damaika. Saat Ira pertama kali mengetahui perselingkuhan tersebut, perempuan itu sempat membantahnya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058834/ira_nandha-lxEp_large.jpg
Ira Nandha Umumkan Kabar Kehamilan Usai Maafkan Perselingkuhan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047883/ira_nandha-Rmwr_large.jpg
Sempat Selingkuhi Ira Nanda, Elmer Syaherman: Aku Bisa Yura, Keluargaku Kembali 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/33/3043048/ira_nandha-OHw9_large.jpg
Elmer Syaherman Tulis Kalimat Gombal untuk Ira Nandha, Netizen : Semoga Beneran Berubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949976/tarif-endorse-ira-nandha-bocor-usai-viralkan-perselingkuhan-suami-k1FuovicYz.jpg
Tarif Endorse Ira Nandha Bocor usai Viralkan Perselingkuhan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/33/2949732/selingkuh-akun-asli-elmer-syaherman-dibanned-instagram-0qyKw6YIoL.jpg
Selingkuh, Akun Asli Elmer Syaherman Dibanned Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/33/2947811/menyesal-selingkuhi-ira-nandha-elmer-syaherman-ya-allah-tolong-bantu-hamba-ZnOrZBp6XF.jpg
Menyesal Selingkuhi Ira Nandha, Elmer Syaherman: Ya Allah, Tolong Bantu Hamba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement