HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selingkuh, Akun Asli Elmer Syaherman Dibanned Instagram

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |20:22 WIB
Selingkuh, Akun Asli Elmer Syaherman <i>Dibanned</i> Instagram
Ira Nandha sebuat akun Instagram Elmer Syaherman sudah dibanned imbas skandal perselingkuhan. (Foto: Instagram/@iranndha)
A
A
A

JAKARTA - Content creator Ira Nandha memastikan, akun Instagram @elmersyherman bukanlah milik suaminya. Dia meminta warganet untuk melaporkan akun tersebut agar tidak menimbulkan fitnah. 

“By the way guys, ini akun fake ya. Instagram Elmer yang asli sudah dibanned Instagram dari hari pertama (kasus perselingkuhannya) ramai,” katanya sambil mengunggah tangkapan layar akun tersebut, pada 3 Januari 2023.

Dalam lanjutan keterangannya, Ira Nandha mengungkapkan kekhawatirannya tentang konten yang diunggah akun tersebut. “Karena follower-nya semakin banyak, agar tak ada fitnah lagi, tolong bantu report,” ujarnya menambahkan.

Sebelum Ira Nandha mengunggah pernyataan tersebut, akun @elmersyherman sempat memiliki 173.000 follower dengan 500 unggahan. Kini, akun tersebut telah digembok dan hanya menyisakan 8.795 follower dan 26 postingan.

Akun fake yang berlakon menjadi Elmer Syaherman tersebut bahkan sempat mengungkapkan penyesalan dan permintaan maafnya pada Ira Nandha. Dia juga tak ingin keluarga kecilnya hancur.

Ira Nandha sebut akun asli Elmer Syaherman sudah dibanned Instagram. (Foto: Instagram/@iranndha)

“Kalaupun masih ada harapan dan aku diberi kesempatan, aku sanga menyesali perbuatan yang telah menghancurkan keluarga kecil ini,” kata akun tersebut, pada 31 Desember silam.

Elmer dalam unggahannya menambahkan, “Ya Allah tolong bantu hambamu ini agar bisa pulihkan keluarga kecilku cerah dan bahagia seperti dulu. Ibuk dan Abang Kavi, Bapak sayang banget sama kalian.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
