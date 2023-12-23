Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makna 2023 Bagi El Rumi: Alhamdulillah Banyak Goals yang Tercapai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |06:05 WIB
Makna 2023 Bagi El Rumi: Alhamdulillah Banyak Goals yang Tercapai
El Rumi bersyukur di Tahun 2023 (Foto: IG El Rumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi merasa tahun 2013 ini begitu menarik. Sebab banyak pengalaman baru yang berhasil ia lewati.

"2023 tahun yang cukup menarik buat aku, banyak kegiatan yang baru, banyak hal yang baru, banyak pengalaman yang baru," kata El Rumi di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.

Hanya saja di tahun 2023, El kesulitan untuk berkumpul dengan keluarga lantaran sibuk dengan urusan pekerjaan.

Makna 2023 Bagi El Rumi: Alhamdulillah Banyak Goals yang Tercapai

Oleh karena itu, di penghujung tahun ini putra kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini akan menghabiskan waktu bersama keluarga.

"Tahun 2023 ini salah satu tahun yang aku kerjanya paling banyak di antara tahun-tahun aku yang lain, jadi agak susah kumpul keluarga. Jadi mungkin akhir tahun bakal kumpul keluarga," jelas El.

Seperti diketahui, El Rumi baru saja mendapatkan pencapaian baru. Ia berhasil mengalahkan Jefri Nichol di ajang tinju.

 BACA JUGA:

