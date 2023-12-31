7 Drama Korea yang Tayang di Januari 2024

Drama Korea yang tayang di Januari 2024 (Foto: Marry My Husband/IMDb)

JAKARTA - Ada banyak kejutan yang seru dan menyenangkan menyambut awal tahun 2024. Salah satunya adalah kehadiran drama Korea terbaru yang siap tayang di Januari 2024.

Sederet drakor dengan berbagai genre diketahui akan menghibur para penonton di awal 2024. Bahkan ada tujuh drakor yang dibintangi para artis ternama Korea Selatan, siap untuk menyapa masyarakat.

Penasaran, drama Korea apa saja yang siap tayang di Januari 2024? Yuk simak!

1. Marry My Husband

Pertama ada Marry My Husband. Drama Korea ini begitu dinanti lantaran dibintangi aktris Korea ternama Park Min Young.

Drakor bergenre drama ini menceritakan Kang Ji-Won (Park Min-Young) yang menikah dengan Park Min-Hwan (Lee Yi-Kyung). Kehidupan pernikahannya tidak berjalan baik karena suaminya yang egois dan ibunya yang banyak menuntut.

Suatu hari, Kang Ji-Won mengetahui dia menderita kanker dan dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Suatu tragedi justru membawanya ke masa lalu saat dirinya belum menikah dengan sang suami.

Drama Korea Marry My Husband tayang pada 1 Januari 2024.

2. Love Song For Illusion

Kemudian ada Long Song For Illusion. Drakor bergenre fantasi drama ini bakal menghibur para penonton pada 2 Januari 2024 mendatang.

Drama Korea ini dibintangi aktor ternama Park Ji Hoon. Drama ini menceritakan putra mahkota, Sajo Hyun (Park Ji-Hoon) yang memiliki dua kepribadian yang berbeda. Kedua kepribadian ini membuat kesepakatan untuk berbagi tubuh mereka selama 3 hari sekaligus.

3. A Shop For Killers

Kemudian ada drama Korea A Shop For Killers yang jadi drakor terbaru aktor tampan, Lee Dong Wook. Drama ini akan tayang pada 17 Januari 2023.

Dalam drama ini, Lee Dong Wook akan beradu akting dengan aktris Kim Hye Jun. A Shop For Killers menceritakan tentang Jung Jin-Man (Lee Dong Wook) yang mengelola pusat perbelanjaan misterius.

Suatu hari, Jung Ji-An (Kim Hye Jun) mendengar bahwa pamannya tiba-tiba meninggal dunia. Dia kembali ke rumah pamannya, tempat dia tinggal bersamanya. Dia mengetahui identitas sebenarnya dari pusat perbelanjaan yang dikelola Jung Jin-Man.

4. The Bequeathed

The Bequeathed Juga jadi drakor thriller yang rilis pada 19 Januari 2024. Setelah kematian pamannya, Yoon Seo-Ha (Kim Hyun-Joo) mewarisi kuburan keluarga mereka dari mendiang pamannya. Sejak itu, Yoon Seo-Ha terlibat dengan beberapa insiden yang tidak menguntungkan.