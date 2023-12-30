Respons Putri Patricia Selalu Dijodohkan dengan Didi Riyadi Selama 20 Tahun

JAKARTA - Putri Patricia dan Didi Riyadi ternyata masih kerap kali dijodohkan oleh penggemarnya. Seperti yang diketahui, perjodohan itu bermula ketika mereka disandingkan sebagai pasangan di sinetron era 2000an. Salah satu yang ikonik saat keduanya membintangi sinetron legendaris Tersanjung.

Setelah 20 tahun berlalu usai masa kejayaan sinetron tersebut, Putri mengaku bahwa hingga saat ini dirinya masih mendengar perjodohannya dengan Didi Riyadi. Beberapa penggemar nampaknya masih setia menunggu hingga keduanya bersatu.

Kepada Maia Estianty dalam sebuah konten Podcast, Putri tak menampik jik ada banyak yang mendoakan agar dia dan Didi kelak akan berjodoh.

"Itu sebenarnya ada shipper dari dulu sampai sekarang, enggak pernah berhenti mereka," kata Putri Patricia dikutip dari YouTube Maia AlElDul Tv, Sabtu (30/12/2023).

Terlebih sebelumnya saat diundang menjadi bintang tamu dalam konten podcast bersama Ferdy Element, rumor untuk kembali menjodohkan keduanya mendadak ramai diperbincangkan. Terlebih Putri dan Didi sampai saat ini masih sama-sama melajang.

"Begitu kemarin ini terangkat lagi, berita itu (naik) ya jadi heboh lagi, jadi dibahas lagi, apalagi Didinya juga masih single ya," sambungnya.

Mendengar penjelasan Putri Patricia, Maia kemudian berusaha memastikan bahwa tak ada hubungan istimewa diantara keduanya

"Tapi lo enggak sama dia?" tanya Maia.

Putri yang mulanya lantang menjawab tidak, mendadak menimpali dengan mengisyaratkan bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi.

"Enggak. Enggak tahu ya bisa," jawab Putri.

BACA JUGA: