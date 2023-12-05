Putri Patricia Operasi Pengangkatan Tumor, Begini Kondisinya

Putri Patricia usai operasi pengangkatan tumor, begini kondisinya. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Putri Patricia melakukan operasi pengangkatan tumor yang ada di tubuhnya. Sejumlah publik figur mulai dari Feby Febiola hingga Teuku Zacky mendoakan Putri Patricia untuk segera sembuh dari penyakitnya itu.

Operasi pengangkatan Tumor Putri Patricia itu diketahui dari media sosial Instagram miliknya itu. Di mana, dirinya mengabarkan kondisi terkini pasca melakukan operasi pengangkatan tumor.

"On my way to be Healthier Perfect me," tulis Putri Patricia, Selasa (5/12/2023).

"Thank God operasi berjalan lancar," ujarnya lagi.

Meski telah menjalankan operasi pengangkatan tumor, dirinya masih menunggul hasil dari pihak rumah sakit soal status tumor tersebut apakah jinak atau berbahaya.

"Now all i need to do is tunggu hasil PA (Patalogy Anatomy) and full recovery," ucapnya lagi.

"Semua berkat doa teman-teman juga. Love you all," tambahnya.

Melihat hal itu membuat publik figur di Tanah Air mendoakan untuk kesembuhan Putri Patricia.

"Cepat sembuh ya," kata Feby Febiola.

"Kakkkk, what happen? cepat sehat ya. Semoga semua proses berjalan baik lancar, berhasil dan sehatt," ujar Teuku Zacky.

"Semangat ya Put," kata Ayu Dyah Pasha.