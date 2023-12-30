Sama-sama Hamil, Pamela Bowie dan Jessica Mila Sering Curhat Hal Ini

Sama-Sama Hamil, Pamela Bowie dan Jessica Mila curhat hal ini (Foto: IG Pamela Bowie)

JAKARTA - Kehamilan anak pertama Pamela Bowie dan Armand Gunawan begitu disambut kebahagiaan oleh keluarga.

Bahkan di usia kehamilan yang sudah menginjak usia tiga bulan ini, keluarga sangat menjaga Pamela Bowie.

"Senang, bahagia banget mereka. Kehamilannya dijaga banget,” kata manajer Pamela Bowie, Salvy Nathan di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan.

BACA JUGA: Intip Momen Perayaan Natal Perdana Jessica Mila Sebagai Istri Yakup Hasibuan

Pamela juga banyak mendapat wejangan dari keluarga, terutama ibu mertuanya. Lantaran Pamela tinggal bersama sang mertua.

"Pamela kan tinggal sama mertua ya, makanya juga jadi sering diskusi. Ya kalau sama orangtua itu kan biasanya disaranin jangan ini, jangan ini, jadi bener-bener Pamela itu diperhatikan dan dijaga sekali,” ungkap Salvy Nathan.

Tak hanya keluarga, Pamela Bowie juga sering berkegiatan bareng dengan sahabatnya, Jessica Mila, yang juga sama-sama tengah hamil anak pertama.

"Kan Mila juga lagi hamil, mereka sering yoga bareng, olahraga bareng. Jadi sama-sama tukar info,” terang Salvy Nathan.

Selain olahraga, Pamela Bowie dan Jessica Mila sudah mulai membahas soal keperluan anak bukan lagi soal produk-produk kecantikan.

“Sekarang kalau ketemu udah bukan ngomongin barang-barang, tapi ngomongin nanti lahiran di mana, dokternya siapa. Pokoknya banyakan ngomongin anak,” Pungkas Salvy Nathan.