Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sama-sama Hamil, Pamela Bowie dan Jessica Mila Sering Curhat Hal Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |01:01 WIB
Sama-sama Hamil, Pamela Bowie dan Jessica Mila Sering Curhat Hal Ini
Sama-Sama Hamil, Pamela Bowie dan Jessica Mila curhat hal ini (Foto: IG Pamela Bowie)
A
A
A

JAKARTA - Kehamilan anak pertama Pamela Bowie dan Armand Gunawan begitu disambut kebahagiaan oleh keluarga.

Bahkan di usia kehamilan yang sudah menginjak usia tiga bulan ini, keluarga sangat menjaga Pamela Bowie.

"Senang, bahagia banget mereka. Kehamilannya dijaga banget,” kata manajer Pamela Bowie, Salvy Nathan di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Sama-sama Hamil, Pamela Bowie dan Jessica Mila Sering Curhat Hal Ini

Pamela juga banyak mendapat wejangan dari keluarga, terutama ibu mertuanya. Lantaran Pamela tinggal bersama sang mertua.

"Pamela kan tinggal sama mertua ya, makanya juga jadi sering diskusi. Ya kalau sama orangtua itu kan biasanya disaranin jangan ini, jangan ini, jadi bener-bener Pamela itu diperhatikan dan dijaga sekali,” ungkap Salvy Nathan.

Tak hanya keluarga, Pamela Bowie juga sering berkegiatan bareng dengan sahabatnya, Jessica Mila, yang juga sama-sama tengah hamil anak pertama.

"Kan Mila juga lagi hamil, mereka sering yoga bareng, olahraga bareng. Jadi sama-sama tukar info,” terang Salvy Nathan.

Selain olahraga, Pamela Bowie dan Jessica Mila sudah mulai membahas soal keperluan anak bukan lagi soal produk-produk kecantikan.

“Sekarang kalau ketemu udah bukan ngomongin barang-barang, tapi ngomongin nanti lahiran di mana, dokternya siapa. Pokoknya banyakan ngomongin anak,” Pungkas Salvy Nathan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145736/jessica_mila-BoLX_large.jpg
Reaksi Jessica Mila Dikritik Tak Perhatikan Penampilan usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004799/momen-manis-jessica-mila-dan-yakup-hasibuan-rayakan-anniversary-satu-tahun-bersama-V3iuDknJPY.jpg
Momen Manis Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Rayakan Anniversary Satu Tahun Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000655/otto-hasibuan-pamer-foto-putri-jessica-mila-pakai-toga-pengacara-netizen-gemas-J585MXTvPB.jpg
Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993336/momen-otto-hasibuan-gemas-pada-baby-kyarra-DerMd6eXQT.jpg
Momen Otto Hasibuan Gemas pada Baby Kyarra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990286/yakup-hasibuan-ungkap-kondisi-jessica-mila-usai-melahirkan-anak-pertama-cuv7kbJiCV.jpg
Yakup Hasibuan Ungkap Kondisi Jessica Mila Usai Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990247/yakup-hasibuan-gugup-saat-gendong-baby-kyarra-kalau-bayi-sendiri-beda-rasanya-ttAqNVxXcm.jpeg
Yakup Hasibuan Gugup saat Gendong Baby Kyarra: Kalau Bayi Sendiri Beda Rasanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement