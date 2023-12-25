Kabar Bahagia, Pamela Bowie Umumkan Kehamilan di Momen Natal

JAKARTA - Pamela Bowie datang dengan kabar bahasia. Dia baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya tepat di Hari Natal. Tentu kabar kehamilannya ini menjadi salah satu kado terindah di momen perayaan Natal.

Kabar bahagia itu diumumkan oleh Pamela Bowie melalui unggahan Instagramnya. Dia mengunggah foto hasil USG anak pertamanya beserta foto dirinya bersama sang suami di yang tengah tersenyum semringah di samping pohon natal yang telah dihias dengan beragam dekorasi serta gemerlap lampu.

"Selamat Natal semuanya! Keluarga kami tumbuh dengan dua kaki kecil! Semoga Anda menikmati musim liburan yang menyenangkan dan dipenuhi dengan kedamaian dan cinta," kata Pamela Bowie dikutip dari unggahan Instagram @pammybowie.

Di unggahan tersebut, artis 30 tahun itu memamerkan foto baby bump yang memperlihatkan perutnya yang sudah membesar. Diketahui dari hasil USG bahwa kehamilannya telah memasuki trimester kedua. Foto USG tersebut juga menunjukkan prediksi persalinan Pamela yang akan berlangsung pada Juni 2024 mendatang.

Unggahan Pamela Bowie itu pun dipenuhi dengan ucapan selamat dari rekan sesama artis yang turut berbahagia dengan kabar kehamilannya itu.

"Selamat," tulis Wulan Guritno.

"OMG Congratulations!!" tulis Valencia Tanoesoedibjo.

"Selamat Pam, Merry Christmas," tulis Ryan Delon.