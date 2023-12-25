Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Pamela Bowie Umumkan Kehamilan di Momen Natal

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |08:01 WIB
Kabar Bahagia, Pamela Bowie Umumkan Kehamilan di Momen Natal
Pamela Bowie hamil anak pertama (Foto: IG Pamela)
A
A
A

JAKARTA - Pamela Bowie datang dengan kabar bahasia. Dia baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya tepat di Hari Natal. Tentu kabar kehamilannya ini menjadi salah satu kado terindah di momen perayaan Natal.

Kabar bahagia itu diumumkan oleh Pamela Bowie melalui unggahan Instagramnya. Dia mengunggah foto hasil USG anak pertamanya beserta foto dirinya bersama sang suami di yang tengah tersenyum semringah di samping pohon natal yang telah dihias dengan beragam dekorasi serta gemerlap lampu.

Kabar Bahagia, Pamela Bowie Umumkan Kehamilan di Momen Natal

"Selamat Natal semuanya! Keluarga kami tumbuh dengan dua kaki kecil! Semoga Anda menikmati musim liburan yang menyenangkan dan dipenuhi dengan kedamaian dan cinta," kata Pamela Bowie dikutip dari unggahan Instagram @pammybowie.

Di unggahan tersebut, artis 30 tahun itu memamerkan foto baby bump yang memperlihatkan perutnya yang sudah membesar. Diketahui dari hasil USG bahwa kehamilannya telah memasuki trimester kedua. Foto USG tersebut juga menunjukkan prediksi persalinan Pamela yang akan berlangsung pada Juni 2024 mendatang.

Unggahan Pamela Bowie itu pun dipenuhi dengan ucapan selamat dari rekan sesama artis yang turut berbahagia dengan kabar kehamilannya itu.

"Selamat," tulis Wulan Guritno.

"OMG Congratulations!!" tulis Valencia Tanoesoedibjo.

"Selamat Pam, Merry Christmas," tulis Ryan Delon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023852/pamela-bowie-melahirkan-putra-pertama-tampan-sejak-lahir-sYm68GxXgi.jpg
Pamela Bowie Melahirkan Putra Pertama, Tampan Sejak Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023617/selamat-pamela-bowie-melahirkan-anak-laki-laki-YmDiDverkw.jpg
Selamat! Pamela Bowie Melahirkan Anak Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/33/2949275/pamela-bowie-umumkan-jenis-kelamin-calon-anak-pertamanya-ba3duindRn.jpg
Pamela Bowie Umumkan Jenis Kelamin Calon Anak Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946858/hamil-3-bulan-pamela-bowie-alami-mual-parah-sampai-sulit-jalan-jauh-XGdPhfcyUM.jpg
Hamil 3 Bulan Pamela Bowie Alami Mual Parah Sampai Sulit Jalan Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/33/2879657/anggunnya-pamela-bowie-saat-jalani-pemberkatan-C5NMHxVYMn.jpeg
Anggunnya Pamela Bowie saat Jalani Pemberkatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/33/2879574/kabar-bahagia-pamela-bowie-resmi-menikah-R3vUACJURn.jpg
Kabar Bahagia, Pamela Bowie Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement