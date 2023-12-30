Bali Macet Parah, Raline Shah Ketinggalan Pesawat

JAKARTA - Raline Shah ternyata menjadi salah satu wisatawan yang turut terkena imbas kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama di Bali belakangan ini.

Bahkan, Raline mengaku sampai ketinggalan pesawat gegara macet parah yang terjadi di sana. Hal itu ia ungkapkan melalui postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

“Nah loh, menikmati sunset Bali terakhir tahun ini dan alhasil ketinggalan pesawat,” ujar Raline, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @ralineshah.

Raline menyebut, ia bahkan harus merasakan kemacetan 3 jam lamanya hanya untuk sampai ke bandara Ngurah Rai Bali usai menikmati sunset di salah satu pantai di sana.

Artis pemeran film 5 cm ini juga mengungkapkan, ini pertama kalinya bagi dirinya mengalami ketinggalan pesawat di tahun 2023.

“Kacau sih macetnya ke bandara hari ini 3 setengah jam. Been on 102 flights this year, first one I missed,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Bali mendadak diserbu wisatawan di akhir tahun 2023. Lalu lintas di ruas jalan utama bahkan sampai macet.

Wisatawan bahkan terpantau ada yang jalan kaki di Tol Bali Mandara, Jumat (29/12/2023) malam.

Aksi wisatawan jalan kaki di Tol Mandara Bali yang sedang macet parah viral di media sosial.

Para wisatawan tersebut memilih berjalan kaki karena mengejar jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Kebanyakan di antara mereka yang berjalan kaki merupakan wisatawan asing. Dengan membawa semua koper dan tas, mereka pun turun dan terpaksa berjalan menyusuri tol

Video para wisatawan itupun viral di media sosial dan di posting berbagai akun termasuk Instagram @infodenpasar.

Akun tersebut memperoleh video dari beberapa masyarakat yang berada dalam kemacetan tersebut.

Unggahan tersebut menuai berbagai komentar masyarakat. Salah satu dari mereka bahkan ada yang mengaku sudah terjebak selama berjam-jam.

“Saya masih di sini min udah 2 jam lebih,” tulis akun @meilia**.