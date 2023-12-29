Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

TikToker Ira Nandha Klaim Suami 6 Kali Selingkuh dalam 4 Tahun Pernikahan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:08 WIB
TikToker Ira Nandha Klaim Suami 6 Kali Selingkuh dalam 4 Tahun Pernikahan
Ira Nandha klaim suami enam kali selingkuh dalam 4 tahun pernikahan mereka. (Foto: Instagram/@iranndha)
JAKARTA - Seleb TikTok Ira Nandha mempublikasikan perselingkuhan sang suami secara terang benderang lewat akun Instagram pribadinya @iranndha, pada 29 Desember 2023. 

Dalam unggahannya, ibu satu anak tersebut membagikan tangkapan layar percakapan sang suami, Elmer Syaherman dengan seorang pramugari. Percakapan keduanya terlihat mesra dengan bumbui chat mesum. 

“Teman-teman maaf ya. Aku sebenarnya enggak suka melakukan ini. Tapi, aku sudah enggak bisa tahan lagi. Enam kali ketahuan (selingkuh), lima kali dengan orang yang sama dan satu kali dengan orang berbeda,” katanya melengkapi unggahan tersebut. 

Ira Nandha menambahkan, Elmer Syaherman sebenarnya sudah berselingkuh sejak awal pernikahan mereka. Namun Ira memilih menutupi perselingkuhan suami pilotnya tersebut selama 4 tahun terakhir. 

Ira Nandha klaim suami 6 kali selingkuh selama 4 tahun pernikahan. (Foto: Instagram/@iranndha)

Dia bahkan memilih untuk menyakiti diri sendiri saat pertama kali mengetahui perselingkuhan sang suami. Hal itu dilakukannya karena dia tak mau menyakiti suami dan anaknya. 

“Aku bertahan dengan diam. Kali ini, aku hancur. Tapi aku enggak mau hancur sendirian. Kita rasakan bareng-bareng ya,” ujarnya menutup unggahan yang telah disukai lebih dari 2,5 juta kali tersebut.

Unggahan itu kemudian ramai dipenuhi komentar bernada amarah dari warganet. “Kemaren ada yang selingkuh lewat aplikasi G*j*k, sekarang lewat Discord. Curiga nanti ada yang selingkuh lewat MyP**tam*na bjirrr,” kata akun @detakdisko. 

Akun @febibuder menuliskan, “Kalau selingkuh sampai enam kali mah namanya nafsu Kak. Bukan khilaf lagi.” Akun @elsyandria berkomentar, “Gemetar bacanya. Semoga kamu selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Peluk!”

