Banyak Cobaan di 2023, Paula Verhoeven: Namanya Hidup

JAKARTA - Sepanjang 2023, Paula Verhoeven dan sang suami Baim Wong banyak mendapatkan cobaan hidup yang pelik.

Mulai dari keguguran, batal ibadah haji, kantor baru ambruk, anak keracunan makanan, hingga yang terbaru soal kontroversi jual iPad murah.

Paula merasa bahwa itu bagian dari dinamika kehidupan yang harus ia syukuri.

"Namanya hidup ada up down-nya. Kita syukuri saja. Pasti ada hikmahnya," kata Paula Verhoeven di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, .

Dari sejumlah cobaan tersebut terus menjadi pembelajaran bagi Paula Verhoeven dan Baim Wong untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.

"Kita harus peka, lebih mendekatkan diri ke Allah. Apapun yang terjadi di 2023 ini biarkan jadi pelajaran kita semua," tutur Paula Verhoeven.

Pasalnya, sebagai seorang manusia ibu dua anak itu tidak bisa memilih cobaan yang datang menghampiri keluarganya.

"Balik lagi apapun kita, lita kadang-kadang nggak bisa memilih cobaan apa yang datang ke kita, yang pasti berikhtiar saja," jelas Piala Verhoeven.

