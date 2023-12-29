Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Sambangi Kantor Bea Cukai Usai Dituduh Jual iPad Ilegal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:45 WIB
Baim Wong Sambangi Kantor Bea Cukai Usai Dituduh Jual iPad Ilegal
Baim Wong sambangi kantor bea cukai usai dituduh jual iPad ilegal (Foto: Instagram/baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong menjadi perbincangan hangat usai mengumumkan soal penjualan iPad dengan harga miring. Video Baim saat mempromosikan iPad jualannya, diketahui memancing komentar yang menyatakan bahwa perangkat tersebut ilegal alias masuk ke Indonesia secara tidak resmi.

Menanggapi isu tersebut Baim Wong menegaskan bahwa perangkat iPad yang akan dijual dengan harga murah itu sudah terdaftar secara resmi. Sang aktor mengatakan bahwa ini dilakukannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

“Kadang-kadang saya juga bingung, sekali digoreng itu ramai. Kok jadi begini ya. Tapi akhirnya saya sadar kalau misalkan meresahkan ya mending nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetep live. Nanti kita lihat lah,” kata Baim Wong seperti dikutip dalam unggahan video di kanal YouTube Intens Investigasi.

Tak cukup sampai situ, Baim Wong menyambangi kantor Bea dan Cukai Pusat yang berada di Jl. Lap. Banteng Utara No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/12/2023).

Baim Wong

Baim Wong sambangi kantor bea cukai usai dituduh jual iPad ilegal (Foto: Instagram/baimwong)

Di sana, Baim Wong bertemu langsung dengan Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai. Pertemuan itu membahas mengenai iPad yang dijual oleh Baim Wong sudah resmi terdaftar di Bea Cukai.

“Orang saya ada surat-suratnya Pak, jadi berarti aman ya?,” ujar Baim Wong.

“Ya, ya, ya, aman, aman. Ada faktur pembelian lokalnya kan?,” tanya Nirwala.

“Ada,” ucap Baim.

“Oke,” tutur Nirwala.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement